İstanbul'un ardından İzmir'de simide zam istiyor

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'de de simide zam yapılacağı öğrenildi. İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nca 1 lira 50 kuruştan satılan simide 25 kuruş zam yapılarak, 1 lira 75 kuruştan satılması talebi, Gıda Komisyonu'na sunuldu.

İstanbul'un ardından İzmir'de simide zam istiyor
07 Ocak 2020 Salı 09:43

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya yükseltilmesiyle İzmir'de de 1 Kasım 2018'de 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa çıkarılan simit fiyatlarına zam yapılacağı öğrenildi. Artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar, zam talebini İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na iletti. Oda tarafından simit fiyatlarına 25 kuruş zam öngörüldü. 1 lira 50 kuruş olan simidin 1 lira 75 kuruştan satılması talebi, Gıda Komisyonu'na sunuldu. Komisyon, bu ay içinde toplanarak, karar verecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gevrek #zam
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