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İstediği börek olmayınca satırla fırını bastı!

İzmir'de bir kişi, sürekli gittiği fırında istediği böreğin kalmadığını öğrenince satırla tehditler savurdu. İşyeri çalışanı, saldırgandan şikayetçi oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı

01 Temmuz 2021 Perşembe 11:47

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre fırında istediği böreğin kalmadığını öğrenen müşteri, önce hakaretler etti, ardından evine gidip aldığı satır ile sağa sola saldırdı.

Olay Çalıkuşu Mahallesi’nde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, dün öğle saatlerinde fırına gelen ve daimi müşteri olduğu öğrenilen kişi, istediği böreğin kalmadığını öğrenince işyeri çalışanı Özge G.’ye hakaretler edip hızla fırından ayrıldı.


SATIRLA GERİ DÖNDÜ

Kısa bir süre sonra tekrar fırına gelen saldırgan, belinden çıkardığı satır ile Özge G.’ye tehditler savurup elindeki satırla önünde duran masaya ve masanın üzerindeki eşyalara vurdu.

O esnada içeride bulunan müşteriler can havliyle işyerinden dışarı çıkarken, fırın çalışanı genç kadın korku dolu anlar yaşadı.

''DEVAMLI GELEN MÜŞTERİMİZ''

İşyeri sahibi Özgür Kaçmaz, bu kişinin devamlı müşterileri olduğunu belirterek börek istediğini, çalışanın ise börek kalmadığını söylemesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Etiketler; #izmir #fırını bastı #fırın basma #börek yok diye fırın bastı #fırın #satır fırın basma
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