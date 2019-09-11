İstinat duvarı yıkılan apartman boşaltıldı

Torbalı'da istinat duvarı yıkılan apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstinat duvarı yıkılan apartman boşaltıldı
11 Eylül 2019 Çarşamba 13:01

Ayrancılar Mahallesi 83 Sokak'ta Atmaca Apartmanı'nın istinat duvarı, İZSU ekiplerinin çalışma yaptığı sırada yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla yolda çökme meydana geldi. Park halindeki 2 araç oluşan çukura düştü, bir elektrik direği de devrildi.

Çok korktular

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, göçük ihtimaline karşı önlem aldı. Arama kurtarma ekipleri de çökmenin yaşandığı bölgede canlı bulunabileceği ihtimaliyle çalışma yaptı. İkinci katındaki dairelerde hasar meydana gelen apartman, tedbir amaçlı boşaltıldı. Atmaca Apartmanı yöneticisi Şerife Okay, duvarın bir anda yıkıldığını belirterek, "Kızım o anda evdeydi, ben de ekmek almak için markete gitmiştim. Bütün apartman sakinleri çok korktu." dedi.

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