'İstismar değil, eser siyaseti yapıyoruz'

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, AK Parti olarak istismar siyaseti değil, hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun açıklamalarına AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan hizmetleri anlatarak cevap verdi. Milletvekili Kırkpınar, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan alt yapıya, savunma sanayiden milli ekonomiye kadar Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmayan hizmetlerin 17 yılda yapıldığına vurgu yaptı. Kırkpınar, CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti, eser siyaseti yaptıklarını, oy versin, vermesin tüm illere, ilçelere, 82 milyonun her bir ferdine aynı kalitede hizmet verdiklerini belirtti.

“Milletimiz her seçimde tercihini AK Parti'den yana koyarak, Türkiye'yi büyütme, güçlendirme, muasır medeniyet üzerine çıkarma hedefimize destek vermiştir” diyen Kırkpınar, “Sadece 81 vilayetimizde inşa ettiğimiz eserlerle, yatırımlarla değil aynı zamanda milletimizle kurduğumuz gönül bağı ile insanlarımızın siyasete bakış açısını değiştirdik. Uzun yıllar sonra vatandaşlarımızın tekrar siyasetçiye, siyaset kurumuna güvenlerini sağladık. Bunu da verdiğimiz sözleri yerine getirerek başardık. Savunma sanayisinde yüzde 24 civarında olan yerlilik oranı yüzde 55'lerin üzerine çıktı. ASELSAN ve TAI şirketlerimiz dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında yerini aldı. Savunma sanayide dışa bağımlı bir ülke iken kendi milli silahımızı, İHA’mızı ve helikopterlerimizi üretir duruma geldik. Ayrıca günümüzde en önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 sistemlerini satın alarak, hava sahamızı muhtemel tehditlerden korumayı ve modern savunma sistemlerini güçlendirerek güvenliğimizi en üst seviyelerde sağlamayı amaçlamaktayız” ifadelerini kullandı.

CHP algı operasyonu yapıyor

Fabrikaların kapatıldığı ve satışları ile ilgili, muhalefetin algı operasyonu oluşturduğunu kaydeden AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, ülkemizin ekonomik gelişmişlik düzeyinin arttırılması ve ekonomik ortamı iyileştirme çalışmaları kapsamında özelleştirme çalışması yapıldığına dikkat çekti.

CHP’nin milletin ve ülkenin ortak değerleri üzerinden algı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Kırkpınar, “Birileri ortak değerlerimiz olun Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasına sığınarak, milletimizi yanıltma yolunda ilerlemeye devam etmektedir. AK Parti olarak CHP ve benzerleri gibi cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulüm edenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık olmayacağız” diye konuştu.

AK Parti ile hayaller gerçek oldu

AK Partinin kendisini ülkesine ve milletine adayan bir dava hareketi olduğunu dile getiren Kırkpınar, “AK Parti Kurulduğu günden bu güne kendisini millete adamış AK kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atmıştır. AK Parti olarak, ilk günkü heyecanla ilk günkü azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu hedefler doğrultusunda tüm engellemelere ve zorluklara rağmen bu hedeflere ulaşacaktır. Bunda en büyük pay tabi ki hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ona inanan, onun davasını davası olarak gören aziz milletimizdedir. Milletimizin AK Parti'ye olan desteği, ülkemizin istiklal ve istikbaline verdiği destekle doğru orantılıdır. İşte bu sebepten dolayı Milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım eser siyasetinin öncü isimlerindendir

Açıklamasında İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Kınık Devlet Hastanesi açılışında yaptığı konuşmaya da değinen Kırkpınar, “Sayın Binali Yıldırım bu ülkeye Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yaparak, büyük hizmetlere imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olan vefa ve hizmet adamı Sayın Yıldırım’ın açıklamalarının bu kapsamda değerlendirilmesi daha doğru olmakla birlikte farklı yönlere çekilmesinin ise akıl ve mantıkla bağdaşmayacağını bir kez daha hatırlatmak isterim. Başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin her bölgesine büyük hizmetler yapmış olan Sayın Yıldırım’ın siyasi tarihimizde eser siyasetinin öncü isimlerinden biri olduğu inkar edilemez bir gerçektir” diyerek açıklamasına son verdi.