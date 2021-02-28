İşverene ve işçiye yeni destek!

İzmir'de, sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, koronavirüs nedeniyle çalışma hayatına bazı yeni düzenlemeler getirildiğini belirterek hem çalışan hem de işverenlere tanınan yeni haklar olduğunu dile getirdi. İşsizlik parası alma koşulunun yeni yönetmelikle genişletildiğini belirten Ete, ek istihdam sağlayan işverenlere de sigorta prim ödemeleri konusunda yeni destekler verileceğini açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, çalışma hayatının kurallarını tekrar belirledi. Geçen yıl Mart ayında kısa çalışma ödeneği uygulaması başladı. 2021 Mart'ında son defa verilecek. Aralık ayında yayınlanan Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yönetmeliğinin hem çalışan hem de işverenler açısından müjde niteliğinde olduğunu söyleyen sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan çalışanların iş yerinden kendi istekleriyle dahi ayrılmaları durumunda işsizlik maaşı alabileceğini açıkladı. Son 1 yıl içinde iş yerlerinde çalışan kişi sayısına ek istihdam sağlamak isteyen işverenlerin de bazı teşviklerden faydalanabileceklerini belirten Ete, İŞKUR'a kayıtlı bir işsizin çalıştırılması halinde sigorta priminin 18 ay süresince devlet tarafından karşılanacağını bildirdi.

Çalışma hayatına getirilen düzenlemelerle ilgili yeni müjdeler vermek istediğini hatırlatan Ete, " İşçilerimiz için İŞKUR tarafından pandemi döneminde ödenen 2 ödenek vardı. Biri kısa çalışma ödeneği, diğeri ücretsiz izin nakdi ücret desteğiydi. Kısa çalışma ödeneği alan işçilerimiz dahi işsizlik maaşı alabilecekler. Burada 2 şart aranıyordu; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ve son 120 gün kesintisiz sigorta pirimi ödenmesi şartları. Pandemi sebebiyle bu süreler, 450 gün ve 60 gün olarak değiştirildi. Aralık ayında İŞKUR'un yayınladığı yönetmeliğe göre kısa çalışma ödeneği alırken, kendi isteğinizle işten ayrılsanız dahi işsizlik parası alabileceksiniz" dedi.

EVDE KALMAK İSTEYEN KADINLARA MÜJDE

Özellikle pandemi döneminde kadın danışanlarından çok sayıda başvuru aldığını ifade eden Dilek Ete, işten ayrılmayı düşünen kadın çalışanların ekonomik kaygı yaşamalarına gerek kalmadığını anlattı. Ete, "Pandemi dönemi, kadınlarımızı çok etkiledi. Çocuklar evde eğitim alıyor. Kadınların çocuğunu bırakabileceği bir yer yoksa evde olması gerekiyor. Hastalık bulaştırma korkusu nedeniyle büyüklerimizden de yardım isteyemiyoruz. Bu nedenle işlerini sonlandırmak isteyen kadın çalışanlar var. Ama kendi istekleriyle ayrıldıklarında ekonomik zorluk yaşamamak için İŞKUR'dan işsizlik parası alabilmeleri lazım. Kısa çalışma ödeneği alan kadınlar, İŞKUR'a başvurup, işsizlik maaşı alabilirler" dedi.

'ÇALIŞANLARA'DA DESTEK GELDİ'

Pandemi döneminde işverenlere de sağlanan katkıları anlatan Ete, iş yerinde son 1 yıl içinde çalışan sayısına ek istihdam sağlamak isteyenler için de şunları söyledi:

"Büyük firmaların çoğu bu teşviklerle ilgili bilgi sahibi. Ancak küçük esnafımızın haberi yok. Diyelim ki son 1 yıl içinde yanınızda 3 kişi çalışıyordu. Pandemiyle birlikte yeni birisini almamıştınız ama artık alabilirsiniz. 3 kişinin üzerine 1 kişi aldığınızda 18 ay boyunca devlet sigorta priminizi İŞKUR aracılığıyla sizin adınıza ödeyecek. 18 ay boyunca yanınızda çalıştırdığınız kişi için sigorta pirimi ödemeyeceksiniz. Çalışan sayısının azalmaması için bu teşviklerin verilmesi gerekiyordu. Devlet de bu konuda destek oldu. Sigorta pirim teşviklerini mali müşavir aracılığıyla sistemden öğrenebilirsiniz. Yanınızda başlayan kişinin kimlik numarasıyla ne kadar teşvik alabileceğinizi sistem üzerinden öğrenebiliyorsunuz."