İşyeri hekimlerinin "özlük hakkı" isyanı

İşyeri hekimlerinin özlük haklarında yaşanan sıkıntıları tespit etmek amacıyla 52 ilden 451 işyeri hekimiyle anket çalışması yapan İzmir Tabip Odası, elde edilen verileri kamuoyuyla paylaştı. Ankette, hekimlerin sigortasız çalıştırılmaları, izin kullanamamaları ve asgari ücretten az almaları gibi tespitler öne çıktı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Tabip Odası, işyeri hekimlerinin özlük hakları konusunda yaptığı ve 52 ilden, 451 işyeri hekiminin katıldığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. İzmir Tabip Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşan İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, ankete katılan hekimlerin yüzde 63’ünün 50 yaş üstü, yüzde 52’sinin ise emekli olduğu bilgisini verdi. Çamlı, “Bu durum ankete katılanların yüzde 70’i tarafından emekli maaşlarının geçinmelerine yetmemesi olarak belirtilmiştir. Ankete katılanların sadece yüzde 2’si 30 yaş altındadır. Genç hekimler tarafından işçi sağlığı alanının tercih edilmemesi, ücretlerin düşüklüğü, çalışma şartlarının ağırlığı ve sosyal güvencesizlik, maaş ödeme düzensizliklerinin alanda çok fazla yaşanmasıyla açıklanabilir. Genç hekimlerin eksiksiz sigorta ödemesi gibi özlük hakkı beklentileri sebebiyle, OSGB’lere maliyetleri yüksek olacağından OSGB’ler tarafından tercih edilmemesi de söz konusu olmaktadır. Katılımcıların yüzde 67’si OSGB’ler üzerinden çalışmaktadır. Tam zamanlı OSGB çalışanları yüzde 50,4’dür. Tam zamanlı bireysel çalışanların oranı yüzde 12,7’dir. Ankete katılan İşyeri Hekimlerinin yüzde 15’i sözleşmesiz çalışmakta olduğunu belirtmiştir. Bu durum iş yeri hekimliğinde piyasalaşmanın bir sonucudur. Mutlaka önüne geçilmesi gereken bir durumdur” dedi.

Etik dışı davranmaya zorlanıyorlar

Ankete katılan tam zamanlı çalışan işyeri hekimlerinden TTB asgari ücreti alabilenlerin oranının yüzde 4 olduğunu söyleyen Çamlı, “Genel olarak bakıldığında ise TTB’nin belirlediği işyeri hekimi asgari ücretini alanların oranı yüzde 9’dur. Katılımcıların yüzde 45’inin ücreti TTB’nin belirlediği işyeri hekimi asgari ücretinin neredeyse yarısından da azdır. Ankete katılan işyeri hekimlerinin yüzde 51 i enflasyona rağmen düzenli ücret artışı alamamaktadır. OSGB’lerin kurulmasının önünün açılmasıyla, işçi sağlığı hizmetleri taşeronlaştırılmış, serbest piyasa şartlarının insafına bırakılmış, sonucunda OSGB/İşverenlerin dayattığı sözleşmeleri kabul etmek zorunda kalan, emeği sömürülebilir, pazarlık yapamayan, bir işyeri hekimliği anlayışı oluşturulmuştur. Taşeron sağlık hizmeti vermenin bir sonucu olarak İşyeri hekiminin çalışmaya devam etmesi hizmeti alanın iki dudağı arasındadır. Hizmeti alanın ‘bu hekim değişsin’ dediği an işini kaybetme baskısı altında çalışmaktadırlar. OSBG işverene sattığı hizmeti kaybetmemek adına, hekimlerden yasa ve yönetmeliklere aykırı, meslek etiği ile bağdaşmayan isteklerde bulunabilmekte, buna karşı çıkılması durumunda hekimin işine son verilebilmektedir. İşyeri hekimleri görevlerini sürdürürken yasa dışı, etik dışı davranmaya zorlanamaz” diye konuştu.

Rahat rahat izne çıkamıyorlar

Ankete katılanların yüzde 37’sinin son üç işyerinden hak ettikleri ücret/tazminatlarını alamadan ayrılmak zorunda kaldığına vurgu yapan Çamlı, “İşveren ile işyeri hekimi arasında tanımlanmış eleman sağlayıcı taşeron şirket olan OSGB’ler tarafından karşılanması gereken, işin yapılması için zorunlu giderlerin çoğunluğu, İşyeri hekimlerinin kendi ceplerinden karşılanmaktadır. Bu maliyetler zaten düşük olan ücretlerinden ellerinde geçinebilmek için çok daha da azının kalmasına sebep olmaktadır. Ankete katılanların yüzde 30’u yıllık izin kullanırken sorun yaşamaktadır. Yüzde 23,3’ü izine çıkarken yerine başka hekim bulma baskısı altına girmektedir. İşyeri Hekimliği hizmet tanımında poliklinik hizmetleri, işyerlerindeki koruyucu hekimliğinin çok az bir süresini oluşturması gerekirken, çoğu vaktini poliklinik hizmeti vererek harcamak zorunda kalan işyeri hekimleri, gün içinde ara vermeksizin hasta bakmaya zorlanmakta, her işyerine girer girmez hemen hasta bakmak zorunda kalmaktadır. Dinlenme araları hatta öğle yemek mola hakları bile yok sayılmaktadır. Ankete katılan İşyeri hekimlerinin yüzde 50’si öğle tatili ve dinlenme saatlerinde her zaman/sıklıkla çalışmak zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Meslek örgütü olarak İşyeri hekimlerinin her türlü hakları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.