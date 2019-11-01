İTB'de meme kanseri farkındalığı oluşturuldu

İzmir Ticaret Borsası, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kabul edilen Ekim ayında, bu ciddi sağlık sorununun önemine vurgu yapan çalışmalar gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında Borsa binasına meme kanserine ilişkin dev pankart asılırken bina içi alanlar erken teşhis ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler içeren afişlerle donatıldı. Kurumun sosyal medya hesaplarından da tanı, risk faktörleri, korunma, tedavi yöntemleri ve erken teşhisin önemine ilişkin paylaşımlar gerçekleştirildi.

Geniş kitlelere ulaşıyoruz

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Borsa olarak 'Gelenekten Geleceğe' sloganıyla birçok sosyal sorumluluk projesi ve farkındalık çalışmasına imza attıklarını belirterek, her sekiz kadından birinin risk altında olduğu böylesine önemli bir konuda da farkındalığı arttırmayı ve yaptıkları çalışmalarla her yıl daha geniş bir kitleye ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı...

Kestelli, İzmir Ticaret Borsası'nın yıllardır büyük bir istikrarla takip ettiği Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı'nda, sosyal medyanın da gücünü kullanarak yapılan bilgilendirici paylaşımlar ve bina içerisine asılan afişlerle meme kanseri farkındalık etkinliklerine destek verdiklerini ifade etti.

Kestelli, İzmir Valiliği önderliğindeki Mobil Ketem Projesi kapsamında İzmir Ticaret Borsası'nın da katkıları ile gezici Mamografi Tarama Tırının faaliyete geçtiğini ve önümüzdeki günlerde proje paydaşlarının katılımı ile Borsa üyelerine yönelik bir de etkinlik gerçekleştireceklerini belirtti.

Bütüncül proje

Borsa Başkanı Işınsu Kestelli, "İzmir Ticaret Borsası olarak hem faaliyet alanlarımızda yürüttüğümüz çalışmalar hem de sosyal projelerimizde bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz. Bir yandan nitelikli üretim için eğitime ağırlık verirken, diğer yandan ticaretin etik kurallar dahilinde sürmesini sağlıyoruz. Tüm bunları yaparken, üyelerimizin özverisi ve desteğiyle toplumsal sorunlar karşısında da aktif bir tutum sergiliyoruz" diye konuştu.