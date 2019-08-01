İTB'den 40 bin TL ödüllü Instagram yarışması

128 yıldır Türkiye'nin siyasi ve ekonomik hayatına tanıklık eden nadir kurumlardan olan İzmir Ticaret Borsası, gelenekselleşen Instagram fotoğraf yarışmasının bu yılki konusu hayvancılık sektörü oldu.

İzmir Ticaret Borsası'nın @izmirticaretborsasi adresli Instagram hesabı üzerinden, 01 Ağustos-29 Kasım tarihleri arasında, 'Canlı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Fotoğraf', 'Kümes Hayvancılığı ve Yumurta Fotoğraf', 'Süt ve Süt Ürünleri Fotoğraf', 'Et ve Et Ürünleri Fotoğraf' olmak üzere toplam dört ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın toplam ödül miktarı ise 40 bin Türk Lirası olarak belirlendi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yarışmaya hayvancılık sektörüne ilişkin fotoğraflarla katılım sağlanabileceğini belirterek, "Tarihi Borsa Sarayımızı konu alan ilk Instagram yarışmamız, üzüm ve inciri konu alan ikincisi ve geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz bölgemiz ekonomisi için stratejik önem taşıyan doğanın mucizesi pamuk ve doğanın hediyesi zeytin-zeytinyağını konu alan yarışmamız büyük ilgi görmüştü...

Güzel fotoğraflar gelecek

Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz yarışmamızın konusunu, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip hayvancılık sektörü olarak belirledik... Yarışmamızın ana sloganı ise "Çiftlikten Instagram'a" oldu. Ülkemiz topraklarına doğanın önemli birer armağanı olan hayvancılık sektörüne dair özel kategoriler altında düzenlenen yarışma kapsamında birbirinden güzel fotoğraflar geleceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da değişik ürünler ve kategorilerle ilgi gören ve her yaştan Instagram kullanıcısının katılım gösterdiği yarışmamızı sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sosyal medya çağında yaşadığımıza vurgu yapan Kestelli, "İnternet, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını konu alan istatistiki veriler, bizlere, mobilize olma durumunun üretimden pazarlamaya kadar pek çok köklü alışkanlığı kalıcı olarak değiştirdiğini gösteriyor. Borsamız da bir yandan Türkiye'ye örnek olmuş geleneklerini yaşatırken bir yandan da dijital çağı yakalayan projeler geliştiriyor ve bunları hayata geçiriyor. Bu sayede günümüzde önemli bir varoluş mecrası olan sosyal medyayı da etkin şekilde kullanmayı hedefliyor" diye konuştu.

Katılım şartları

Yarışmaya katılmak isteyenlerin ilk iş olarak İzmir Ticaret Borsası'nın @izmirticaretborsasi adlı Instagram hesabını takip etmesi gerekiyor... Hayvancılık sektörünü konu alan dört kategoriye ilişkin fotoğraflar, #itbyarisma19 hashtagi ve @izmirticaretborsasi etiketiyle yarışmaya dâhil edilebilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler katılım koşulları ile ilgili daha detaylı bilgiye bu adresten de ulaşabilir: https://itb.org.tr/instaborsayarisma

Dört kategori

'Canlı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Fotoğraf', 'Kümes Hayvancılığı ve Yumurta Fotoğraf', 'Süt ve Süt Ürünleri Fotoğraf', 'Et ve Et Ürünleri Fotoğraf' kategorilerinde düzenlenecek yarışmada birincilik ödülü 5.000 TL, ikincilik ödülü 3.000 TL, üçüncülük ödülü ise 2.000 TL, jürinin uygun görmesi halinde verilecek mansiyon ödülü ise 1.000 TL olarak belirlendi.

Yarışmaya katılan eserler, İzmir Ticaret Borsası, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilciliği ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti temsilcilerinden oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirilecek.