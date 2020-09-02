İTB’den 30 bin TL ödüllü yarışma

129 yıldır Türkiye’nin siyasi ve ekonomik hayatına tanıklık eden nadir kurumlardan olan İzmir Ticaret Borsası, gelenekselleşen Instagram fotoğraf yarışmasının bu yılki konusu “Toprak ve Çocuk” oldu.

Borsa’nın @izmirticaretborsasi adresli Instagram hesabı üzerinden, 01 Eylül-30 Kasım tarihleri arasında, ‘Doğayı Koruma Fotoğraf’, ‘Tarımsal Üretim Fotoğraf’, ‘Sağlıklı Beslenme Fotoğraf’ olmak üzere toplam üç ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın toplam ödül miktarı ise 30 bin Türk Lirası olarak belirlendi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yarışmaya 2017 yılından bu yana İzmir Ticaret Borsası koordinasyonunda yürütülen Toprak ve Çocuk Programı’nın temasına uygun fotoğraflarla katılım sağlanabileceğini belirterek, “Tarihi Borsa Sarayımızı konu alan ilk Instagram yarışmamız, üzüm ve inciri konu alan ikincisi, bölgemiz ekonomisi için stratejik önem taşıyan doğanın mucizesi pamuk ve doğanın hediyesi zeytin-zeytinyağını konu alan üçüncü yarışmamız ve geçtiğimiz yıl hayvancılık kategorisinde düzenlediğimiz yarışmamız büyük ilgi görmüştü...

Toprak ve çocuk

Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz yarışmamızın konusunu, ‘Toprak ve Çocuk’ olarak belirledik… ‘Gelecek Toprakta, Toprağımız Emin Ellerde’ sloganıyla hayata geçen program ile geleceğimiz olan çocuklarımıza; toprağın, tarımın ve tarım ürünlerinin tanıtılması, sağlıklı beslenme konusunda bilinç kazandırılması, tarımsal üretim ve sürdürülebilir çevrenin öneminin anlatılması amacıyla bir dizi çalışma yürüttüğümüz programımıza dair özel kategoriler altında düzenlenen yarışma kapsamında birbirinden güzel fotoğraflar geleceğini tahmin ediyoruz” dedi.