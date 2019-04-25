İYİ Parti, Abdül Batur'u ziyaret etti

İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, İYİ Parti Konak ilçe yönetimi ile birlikte Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u makamında ziyaret etti. Millet İttifakı ortağı İYİ Parti ile İzmir'de örnek bir birliktelik sergilediklerini ifade eden Batur, "Konak'taki başarıda payınız çok büyük. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan terbiyesizce, hunharca yapılan saldırıyı kınıyor ve başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm Cumhuriyet halk partili kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz" diyerek sözlerine başladı. Tatar "Konak'ta yakaladığımız uyumlu çalışmalar neticesinde güzel bir sonucu ortaya çıkardık. Siz bizim belediye başkanımızsınız. Samimiyetinizle ve bize olan yaklaşımınız ile zaten en başından bu yana biz bizim adayımız diyorduk. Şimdi de bizim belediye başkanımız oldunuz, tüm Konak'ın belediye başkanı oldunuz. İYİ Parti yönetimi olarak sizi tebrik ediyor, Konak'ta yapılacak çalışmaların gerçekleşmesi konusunda her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" dedi.

Tüm Konak'ın başkanıyım

Başkan Abdül Batur birlikteliğin yerel seçim değil genel seçimde başladığını hatırlatarak, "Genel başkanlar arasında başlayıp gelişen iyi niyetli çalışmalar İzmir özelinde de örnek teşkil edecek şekilde devam etti. İzmir'de en iyi uyumu sağlayan bir örnek birliktelik yakaladık. Millet İttifakı olarak sizin destekleriniz ile İzmir'de iyi bir netice aldığımıza inanıyorum. Bu arada seçim sürecinde de özellikle de seçim bürolarının açılmasında diğer saha çalışmaları sırasında, alan çalışmalarında, tam bir uyum içerisinde çalışan şahsınızda bütün İYİ Partili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel bir netice alındı. Martın sonu bahar oldu. Özellikle de bazı büyük kentlerin alınması tüm vatandaşlarımızın arasında moral ve mutluluk kaynağı oldu. Bunlar çok önemli bizim için. Birleşerek kazandık, birlikte kazandık. Bu birlikteliği de bundan sonrasında da devam etmesinde fayda var. Pazar günü olan görüntüleri maalesef hep birlikte gördük. Tüm dünyanın gözü önünde, 'yakın, yıkın' bağırışları arasında yapılan barbarca ve insanlık dışı görüntüleri, Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı, çok büyük üzüntü içerisinde izledik. Bu daha da kenetlenerek bir arada durmamız gerektiğini ve bu gidişe bir dur dememiz gerektiğini çok net bir kanıtı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Ankara programı kapsamında hem CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem de İYİ Parti genel başkanı Sayın Meral Akşener'e de bir ziyarette bulunmuştuk. Genel başkanlar çok keyifliydi. Tüm Türkiye çapında alınan iyi neticeler onlara da yansımış. Çok da keyifli ve moralliydiler. Biz burada, İzmir'de seçim kazanmaya alıştık fakat alınan neticelerin tüm Türkiye yayılması, baharın tüm Türkiye yayılması genel başkanlar nazarında da çok belli etmiş kendini. Ben tüm Konak'ın belediye başkanıyım. Tüm konaklıların hizmetindeyim. Birlikte çok çalışacağız ve başaracağız. Yapacak çok işimiz var" dedi.