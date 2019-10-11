İyi Tarım Projesi sertifikaları Tire'de verildi

İyi Tarım Uygulamaları Projesi'ne katılan 10 çiftçiye, Tire'de düzenlenen törende sertifikaları verildi.

İyi Tarım Projesi sertifikaları Tire'de verildi
11 Ekim 2019 Cuma 14:43

Alaylı Mahallesindeki programın açılışında konuşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Neşe Sevinç, Tire'de 1 yıl önce başladıkları şeftali yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulaması ile 10 çiftçinin 243 dekarda 465 ton şeftali ürettiğini aktardı.Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ise Tire'nin kıymetli tarım ürünlerine sahip verimli topraklar üzerinde bir kent olduğunu kaydederek iyi tarım uygulamalarının artırılmasının önemine dikkat çekti. Projeye katılan çiftçilerden Baki Acar da iyi tarım uygulamalarının ülke geneline yayılmasını arzu ettiklerini bildirdi.


Kaynak: AA
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