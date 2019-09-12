İyilikle 50 çocuğu gülümsettiler

İzmir'de Ömür Aslan (42), Dilek Çoban (45) ve Nimet Altaş'ın (45) sosyal medyada kurdukları 'Bir İyilik Bir Gülümseme' sayfası birçok çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bayram ve özel günlerde gönderdikleri hediyelerle hem İzmir hem de ülke genelindeki minik yürekleri sevindiren hayırseverler, yeni eğitim öğretim döneminde okula başlayan minik öğrencilere de yardım elini uzattı.

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olduklarını belirten ev kadını Nimet Altaş, yazar Dilek Çoban ve özel bir firmada görevli Ömür Aslan, 50 öğrencinin tepeden tırnağa tüm eksiklerini tamamladı. İzmir'in Çamdibi, Altındağ gibi farklı semtlerindeki öğrencilere ulaştıklarını anlatan Ömür Aslan, "Bu dönem 50 çocuğa hem giyim hem de kırtasiye yardımı yaptık. Bizden destek bekleyen öğrencilerin listesi hazırdı. Sadece İzmir'de değil, Konya'da dahi malzeme gönderdiğimiz öğrencilerimiz var" dedi. İhtiyaç listesini sosyal medya sayfasında yayınladıktan sonra kısa sürede yardımların gelmeye başladığını anlatan Aslan, "Yardım etmek isteyenler aldıkları malzemeleri bize kargo yoluyla ilettiler. Maddi bağış asla kabul etmiyoruz. Bize destek olmak isteyenler çanta, defter, kalem ve farklı kırtasiye malzemeleri ile birlikte kıyafet yardımında bulundular. Eksikleri sosyal medya sayfamızdan duyurduk. Ama daha fazla çocuğa ulaşabilmek için tüm duyarlı vatandaşların desteklerini bekliyoruz. Bize Facebook üzerinden 'Bir İyilik Bir Gülümseme' sayfası aracılığıyla ulaşabilirler" diye konuştu.