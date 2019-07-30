İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan "Temizlik Seferberliği"ne en etkin desteklerden birini veren Buca Belediyesi, bir yandan 'yaz hijyenine' yoğunlaşırken diğer yandan da çevre için halk bilinçlendirmesine yönelik kampanya başlattı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 'En iyi temizliğin kirletmemek olduğunu anlatmalıyız çünkü hiçbir teknoloji, hiçbir ekipman insanlara bilinç aşılayamaz' dedi

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 11 ilçe belediyesinin katılımıyla gerçekleştirilen Temizlik Seferberliği'nin en çok yankı bulduğu ilçelerden biri Buca oldu.

Resmi olarak 500 bin, gayri resmi rakamın da 700 bini geçtiği söylenen nüfusu ile Türkiye'deki pek çok ilden fazla insana ev sahipliği yapan ilçede "İz bırakma temiz bırak" ve "Küçük bir atık/ Büyük bir batık" sloganlarıyla yürütülen kampanya kapsamında bilinçlendirme çalışmaları başlatıldı. Açık hava reklam alanları ve sosyal medya mecralarında Bucalılarla buluşacak olan kampanyaya özel tasarımlar hazırlanarak çevre bilincinin artırılması hedefleniyor. Öte yandan Hasanağa Bahçesi'nde çekilen özel kısa film ile de bir çocuğun gözünden çevre kirliliği çarpıcı bir şekilde anlatılırken, video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Üzüm kokan semt

İzmir'de çevre temizliği bilincinin artırılması için Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek çok özel bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Erhan Kılıç, "Tüm Türkiye'ye örnek olacak bu güç birliğinin içinde olmak bizleri mutlu ediyor. Buca, belleklerde 'üzüm kokan semt'. Bunun böyle kalması için Belediye ekiplerimiz gece gündüz demeden mesaide. Yaz ayları ile birlikte konteyner temizliği, park bahçe bakımları gibi pek çok hizmeti basit dokunuşlarla daha aktif hale getirdik. İhale süreçlerimizin tamamlanmasıyla ekipman konusunu da halledecek ve bu konuda atağa geçeceğiz" diye konuştu.

Kolları sıvadık

Çevre temizliğinin önce bilinçli yurttaşlarla tesis edilebileceğini, 7'den 70'e herkese bu bilincin kazandırılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Biz de ortak projemizden güç alarak etkinliğini kentimizde arttırmak için kolları sıvadık. Özel tasarımlarımız ve video çalışmamızla çok önemli konulara dikkat çektik ve özellikle sosyal medyada önemli geri dönüşler aldık. En iyi temizliğin kirletmemek olduğunu anlatmalıyız çünkü hiçbir teknoloji, hiçbir ekipman insanlara bilinç aşılayamaz" dedi. n Halil Özcan