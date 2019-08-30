İZBAN, 9 yıldır İzmirliyi taşıyor

9 yılda neredeyse Avrupa nüfusu kadar yolcu taşıyan İZBAN, İzmir ulaşımının belkemiği olurken vagon, yolcu ve istasyon sayısı ile hat uzunluğunu sürekli büyüterek geliştirdi.

Ülkemizin havalimanı bağlantılı en büyük kent için banliyö sistemi İZBAN, 9. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor. "Hoşgörü" ve "sinerji" projesi olarak ilk yolcusunu 30 Ağustos 2010 tarihinde taşıyan İZBAN, geride bıraktığı 9 yılda sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın en hızlı büyüyen raylı sistem işletmelerinden biri konumuna yükseldi. 24 vagon ve 31 istasyon ile yola çıkan İZBAN, sürekli büyüyüp gelişerek vagon, yolcu ve istasyon sayısı ile hat uzunluğunu katlayarak büyütmeyi başardı.

Günde 275 sefer

24 vagondan oluşan 8 setle hizmete başlayan İZBAN, 2014 yılında İzmir raylı sistem tarihinin o dönemdeki en büyük yatırımlarından birini yaptı ve Körfez Yunusu isimli setlerini hizmete aldı. Böylelikle vagon sayısını 219'a yükselten İZBAN, günlük sefer sayısını ise 275'e çıkararak yolcularına çok daha konforlu ve hızlı bir ulaşım sağladı. İZBAN, artan yolcu ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek için dev filosunu önümüzdeki dönemde daha da büyütecek.

41 istasyon

Aliağa'dan Cumaovası'na kadar olan 80 kilometrelik hat üzerindeki 31 istasyon ile yola çıkan İZBAN, Hilal'in açılmasının hemen ardından güney aksında büyümesini sürdürdü. Torbalı yönündeki 6 istasyonun devreye alınmasıyla istasyon sayısı 38'e, hat uzunluğu ise 110 kilometreye ulaştı. Torbalı'dan sonra önce Sağlık ve Selçuk, son olarak da Belevi hizmete girdi. Böylelikle 41 istasyona ulaşan İZBAN'ın hat uzunluğu da 136 kilometreye yükseldi.

Avrupa nüfusu kadar

İZBAN, geçen 9 yıllık sürede 650 milyon yolcu taşıdı. Başka bir deyişle neredeyse 750 milyon insanın yaşadığı Avrupa kıtası kadar yolcu taşıyan İZBAN, İzmir'in8 kuzey-güney aksındaki trafiğin belkemiğini oluşturdu. 24 Ekim 2017 tarihinde taşınan 347 bin yolcu ve Ekim 2017'de taşınan aylık 9,4 milyon yolcu ise en fazla yolcunun olduğu dönemler olarak kayıtlardaki yerlerini aldı.

Rakamlarla İZBAN

Taşınan yolcu sayısı: 650 milyon

Toplam yapılan sefer: 760 bin

Toplam yapılan kilometre: 46 milyon

Günlük en fazla yolcu: 347 bin – 24 Ekim 2017

Aylık en fazla yolcu: 9,4 milyon - Ekim 2017

Yıllık en fazla yolcu: 97,4 milyon - 2017