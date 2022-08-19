İZBAN'a iki yeni durak geliyor!

İzmir’de kent içi raylı sistemin önemli halkalarından İZBAN’a iki istasyon daha ekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yolcuların İZBAN’a erişimini kolaylaştırmak için Konak ilçesine Lale, Çiğli ilçesine ise Katip Çelebi istasyonlarını kazandıracak. Her iki istasyon için de 12 Eylül’de ihaleye çıkılacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD işbirliği ile kente kazandırılan 136 kilometrelik İZBAN hattına iki yeni istasyon daha ekleniyor. Biri Konak ilçesinde diğeri Çiğli’de yer alacak iki istasyonun yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi 12 Eylül’de ihaleye çıkacak. Şirinyer ve Kemer istasyonları arasında hizmet verecek Lale Mahallesi İZBAN İstasyonu Lale ve Küçükada mahallelerinde yaşayanların raylı sistem ağına kolay ve doğrudan ulaşımını sağlayacak. Egekent ile Ulukent istasyonları arasında yer alacak Katip Çelebi Üniversitesi İZBAN istasyonu ise Ahmet Efendi ve Balatçık mahallelerinin sakinleri ve üniversite öğrencilerinin ulaşımını kolaylaştıracak.

18 ayda tamamlanacak

İhale sürecinin ardından başlayacak imalat çalışmaları 18 ayda bitirilecek. İmalat çalışmaları kapsamında İZBAN’a entegre olacak 2 adet yer üstü İZBAN tren istasyonunun kaba inşaatı, ince işleri, mekanik, elektrik imalatları, kataner deplasmanı ve çevre düzenlemesi yapılacak.

İki istasyon aynı ihalede



İzmir Büyükşehir Belediyesi bölge muhtarlarının ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine hazırladığı proje doğrultusunda Lale Mahallesi İZBAN İstasyonu’nun yapımı için 21 Eylül 2021 tarihinde ihaleye çıkmıştı. 26 Kasım 2021 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalamış ve ardından yer teslimi yapılmıştı. Yüklenici firmanın 4735 Sayılı Kanun'un “Sözleşmelerin ek fiyat farkı veya feshi” başlıklı geçici altıncı maddesine dayanarak işin tasfiyesi için başvuruda bulunması üzerine Haziran ayında çalışmalar durdurulmuştu. Bu süre içerisinde Katip Çelebi Üniversitesi İZBAN İstasyonu’nun yapımı için gerekli projelerin de hazırlanması üzerine Büyükşehir Belediyesi, Lale Mahallesi İZBAN İstasyonu ile birlikte Katip Çelebi Üniversitesi İZBAN istasyonunun da yapılmasına karar vermişti.

136 kilometrelik hat



Türkiye'nin en uzun banliyö hattı 2010 yılında 80 kilometre ile Aliağa ile Menderes arasında hizmete girdi. TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapılan İzmir Banliyö Sistemi İZBAN hattı önce Torbalı'ya kadar uzatıldı. Ardından Tepeköy - Selçuk arasındaki 26 kilometrelik bölüm hizmete açıldı. İZBAN hattı Selçuk İstasyonu'nun da katılımıyla 136 kilometreye erişti. İZBAN hattında 41 olan istasyon sayısı yeni istasyonlarının devreye girmesi ile 43’e çıkacak.