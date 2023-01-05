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İZBAN'da ilginç görüntüler! İki tren arasına kalas koydular ve...

İZBAN'da ilginç görüntüler! İki tren arasına kalas koydular ve...
05 Ocak 2023 Perşembe 11:16

İzmir İZBAN'da sabah saatlerinde teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle yolcular trenden inip raylarda yürümek zorunda kaldı. Bazı yolcuların ise iki tren arasına konulan kalasla öteki trene taşınması dikkat çekti

İZBAN'da sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yolcular zor anlar yaşadı. Alsancak İstasyonu girişinde bir trenin arıza yapması nedeniyle Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapamadı. İşlerine geç kalmak istemeyen bazı yolcular, trenden inerek raylar üzerinde Alsancak İstasyonu'na yürüdü. Öte yandan arıza yapan trenden bazı yolcular ise, araya konulan  kalasla diğer trene geçti.  İZBAN'dan yapılan açıklamada, teknik bir sorun nedeniyle trenlerin Alsancak ve Hilal istasyonlarına girişi yapamadığı belirtilerek, "Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle trenlerimiz şu anda Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapamıyor, diğer hattı kullanarak Halkapınar'dan Kemer'e geçiş yapıyor. Yolcularımızın bilgisine sunarız" denildi.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izban #arıza #haber
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