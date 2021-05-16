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İZBAN durağında acı ölüm!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde İZBAN istasyonunda temizlik personeli olarak çalışan Aydın Ural (43), verdiği mola sırasında rahatsızlanarak yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi

İZBAN durağında acı ölüm!
16 Mayıs 2021 Pazar 09:06

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Naldöken istasyonunda temizlik personeli olarak görev yapan Aydın Ural, saat 02.40 sıralarında mola vererek istasyondaki acil çıkış kapısından dışarıya çıktı. Bir süre sonra Ural'ın geri dönmemesi üzerine endişelenen iş arkadaşları, telefonla aradı. Ancak Ural'ın telefonu açmaması nedeniyle, iş arkadaşları kontrol etmek için dışarıya çıktı. Ural'ı acil çıkış kapısının yakınında yerde hareketsiz halde yatarken bulan iş arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Ural'ın cenazesi, kesin ölün sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izban #izban ölüm
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