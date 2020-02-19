İZBAN hattına atlayan kişi hayatını kaybetti

Karşıyaka'da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ömür K.(57) metro hattına atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Demirköprü Metro İstasyonunda yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ömür K., metro raylarına atlayarak intihar etti. Metronun altında kalan Ömür K., yaşamını yitirdi. Ömür K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karşıyaka'da İZBAN'ın önüne atladı

Karşıyaka'da, 24 yaşındaki İ.A., 15 şubat günü saat 16.00 sıralarında, Karşıyaka İZBAN Durağı’nda beklediği sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini trenin önüne attı. Görgü tanıkları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin, yaptıkları kontrolde İ.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledikleri olay yerinde polis ekipleri de incelemelerde bulunarak, soruşturma başlattı. İ.A.'nın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay nedeniyle İZBAN seferlerinde aksamalar yaşanırken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.