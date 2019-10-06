İZBAN'ın çarptığı adam hayatını kaybetti

Bayraklı'da İZBAN banliyö treninin çarptığı Mehmet Angay (40), yaşamını yitirdi.

İZBAN'ın çarptığı adam hayatını kaybetti
06 Ekim 2019 Pazar 10:39

Kaza, dün gece Anadolu Caddesi İZBAN Turan İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Aliağa'dan Cumaovası yönüne giden İZBAN banliyö treni, rayların kenarındaki Mehmet Angay'a çarptı. Durumu fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Angay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Angay'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


 


 


Kaynak: DHA
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