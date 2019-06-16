İZBAŞ işçisine yüzde 20 zam

Bornova Belediyesine ait İZBAŞ Şirketi ile Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube arasındaki sözleşme törenle imzalandı. Sözleşme ile işçiler ilk yıl için yüzde 20, ikinci yıl için tüfe artı yüzde 3 zam alacak

Bornova Belediyesine ait İZBAŞ Şirketi ile Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube arasındaki sözleşme törenle imzalandı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ve Belediye İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Veysel Aygiray'ın imzaladığı sözleşme ile işçiler ilk yıl için yüzde 20, ikinci yıl için tüfe artı yüzde 3 zam alacak.

49 işçiyi bağlıyor

Bornova Belediyesi'ne ait İZBAŞ Şirketi ile Belediye İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube arasında 2 yılı kapsayan toplu sözleşme imzalandı. 49 işçiyi ilgilendiren sözleşmenin imzalarını Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ve Belediye İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Veysel Aygiray attı. Bornova Kültür Merkezi içinde düzenlenen imza töreninde İZBAŞ çalışanlarının ücretlerine ilk yıl için yüzde 20, ikinci yıl enflasyon oranı ve yüzde 3 zam yapıldı.

Rekabetçi olmalıyız

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İZBAŞ'ın rekabetçi bir şirket olmasını hedeflediklerini belirterek, "Hiç bir zaman bir şirketin zarar etmesini kabul edemem. Bu yüzden İZBAŞ rekabetçi, Bornova Belediyesi'nin önemli işlerini yürütebilecek ve sadece 49 kişiyle değil daha da genişleyerek nitelikli bir şekilde Bornova halkına hizmet edecek bir yapıya kavuşacak. İZBAŞ, önümüzdeki 5 yıllık süreçte zarar etmeyen, karlı ve sözleşmeye gerek kalmadan olması gereken zammı zamanında alan bir şirket olmalı"dedi.

Belediye çalışanlarına hakları verildi

Verimli çalışan, nitelikli ve kurumsal bir belediye hayali kurduğunu anlatan Başkan İduğ, "Göreve geldiğimizin 3. günüde belediye önüne grev kararı asılmıştı. Bu 60 gün önce alınmış bir karardı. Hiç bir başkanın 3 gün içerisinde 1440 işçinin konusunu öğrenip de, sözleşme imzalaması mümkün değil. Ama biz bu imzayı attık. Askeri ücret farklarını yüzde 26 ile arkadaşlara yansıttık. 5 yıldır 6 ayda bir yüzde 4 olarak yapılan zam bir anda yüzde 26 oldu. Biz yapılması gerekeni yaptık Ardından 140 güvenlikçi arkadaşımızın haklarını verdik. Sonrada önümüze İZBAŞ geldi" diye konuştu.

İZBAŞ'ın daha verimli hale getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan İduğ, "Bunun için bünyesine yeni arkadaşlar katıldı. İZBAŞ artık profesyoneller tarafından yönetilecek. Eminim ki ilerleyen dönemde cirosunu yukarı taşıyan bir şirket olacak. Ben tüm çalışanlarımıza güveniyorum. Hak edene her zaman hakkını vereceğiz. Bu sözleşmede herkese hayırlı olsun"dedi.

Emek örgütü olduklarını ve her zaman çalışanların yanında yer aldıklarını ifade eden Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul da sözleşmede emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi. n Ayça Yeriş

Otobana bağlantı kısalıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Evka 3 Mahallesi ile Ankara Caddesi arasında yeni bir bağlantı yolu açıyor. Proje tamamlandığında otoyola bağlanmak için gidilen mesafe yarı yarıya düşecek, aynı zamanda bölgenin trafik sorununun çözümüne de önemli katkı sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Evka3 Mahallesi 129/19 Sokak'ta 650 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde imar yolunun açılması için çalışmalara başladı. 600 bin liranın üzerinde kamulaştırma bedeli ödeyen Büyükşehir Belediyesi, Evka 3 Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinden Ankara Caddesi'ne direkt geçiş sağlayacak. 129/7 kesişiminden otoyol giriş kavşağına bağlanmak için 1300 metre yol gidilmesi gerekirken yeni yapılan yolun tamamlanması ile bu mesafe 650 metreye düşecek.

Ağaçlar başka bölgeye taşınacak

Bölgedeki trafiği rahatlatmak için başlatılan çalışma kapsamında, imar yolu üzerinde bulunan 62 zeytin ağacı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan izin ile başka bir yeşil alana transfer edilecek. Kentin yeşil dokusuna büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi öncelikle tekniğine uygun olarak bölgeden alınacak zeytin ağaçlarını bir süre bakımda tutacak. Daha sonra uygun bir yeşil alana nakledecek.