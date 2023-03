İZBB Başkanı Soyer: Türkiye için aydınlatıcı bir rol üstlenecek

İzmir’in tarih boyunca Anadolu’nun yenikliklerinin öncüsü olduğunu belirten İZBB Başkanı Tunç Soyer, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin özgür ve daha demokratik bir Türkiye için aydınlatıcı bir rol üstleneceğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında çiftçi, işçi ve sanayici-tüccar-esnaf gruplarının birbirlerinin taslak bildirgelerini değerlendireceği paydaş buluşması öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Bıçakçı Han’da gerçekleşen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soyer, “1 Ağustostan bu yana sürdürdüğümüz İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi buluşmaları son etabına geldi. Bugün 3. günündeyiz. Paydaş gruplarının ağustosta bu yana sürdürdükleri ilkeler ve kararlar oluşturma süreçleri bu iki gün içinde tamamlanacak. 2 gün boyunca her iri hem diğerlerinin almış olduğu ilkeleri ve kararları müzakere ediyorlar hem de doğa, tarih, inovasyon ve demokrasi masalarındaki 200’ün üstündeki akademisyenin çalışmalarıyla kendi çalışmalarını müzakere edecekler. Böylece nihai metinlere yarın gün sonu itibariyle ulaşmayı hedefliyoruz. Sonunda da 21 Mart'ta da yine tüm paydaşların bulunduğu bir toplantıda kararları tek tek oylamaya sunacağız. Bir yandan bu çalışmalar devam ederken bir yandan da ulusal ve uluslararası birçok siyasetçinin, akademisyen ve bilim insanlarının sunumlarına ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın her yerinden katılım var. Dinlediğimiz sunumlar da nihai toplantı için yol gösterici rol oynayacak” dedi.



“DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN”

Kongreye paralel düzenlenen forumlara da değinen Soyer, alınan yeni bir kararı da açıkladı ve “Farklı dinamikler, kendi aralarında yaptıkları forumlarla sonuç bildirgesine katkı sunacak çalışmalar yapıyorlar. 100 yıl öncesinde yanmış, yıkılmış bir coğrafyada Türkiye’nin her yerinden bir araya gelen bin 135 delege yeni kurulacak cumhuriyetin ekonomi politikalarını belirlemişler. 16 gün boyunca o iktisat politikalarını belirlemek için ortak akıl inşa etmeye çalışmışlar. Birçok başlıkta birçok yenilikle buluşturulmuş ve yeni cumhuriyetin ilkeleri belirlenmiş. Nasıl ki Erzurum Kongresi Misak-ı Milli’yi belirleyen bir kongre oluşsa İzmir kongresi de Misak-ı İktisadi’nin belirlendiği bir kongre olmuş. Bugün de 100 yıl öncesinden ilham alarak büyükşehir belediyesinin organizasyonunda toplumun her katmanından katılımcının bir araya gelmesiyle cumhuriyetin 2. yüzyılında yepyeni bir Türkiye’nin kurulması için bir araya geldiler. Bugünün siyasal ikliminde bugünün siyasal sorunlarına çözüm aramak için değil, geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için yapılan bir kongre. Geleceği tasarlamak için yani. Bu nedenle bugün verdiğimiz bir kararı da paylaşayım. İktisat kongresi 21 Mart günü son bulmayacak. Aksine her sene bu kongrenin verdiği karar ve tespitlerin takibini sağlayacak buluşmalar gerçekleştirmeye karar verdik. Bir ilerleme raporu gibi alınan kararların hangilerinin gerçekleştiği hangilerinin gerçekleşmediğini müzakere etmek için bir araya gelinecek. Özetle bugün alınan kararların tamamının takipçisi olacağız. Çünkü biz artık siyasilerin yukarıdan aşağıya verdikleri kararlarla yaşamak istemiyoruz. Daha adil daha müreffeh daha özgür ve daha demokratik bir Türkiye için bu kongrenin aydınlatıcı bir rol üstleneceğini düşünüyorum” diye konuştu.



GELECEĞİ TASARLAMAK MECBURİYETİNDEYİZ

Seçim sürecine girilmesi ve yaşanan felaketler nedeniyle kongrenin beklenen etkiyi yaratıp yaratmadığı sorusuna yanıt veren Soyer, “Aslında 100 yıl öncesiyle karşılaştırarak buna cevap verebiliriz 100 yıl öncesinde de toplumda büyük bir umutsuzluk vardı. Belki de tarihimizin, 200 yıllık bir zaman dilimi açısından ekonomi konusunda en düşük dönemini yaşıyoruz. Çok büyük bir yıkım ve yoksulluk var. Bütün bu koşullara rağmen Mustafa Kemal Atatürk, o umutsuzluk ikliminde bir gelecek inşasına soyunuyor. O gün atalarımız bunu başardıysa bugün bunu başarmak da bizim tarihsel sorumluluğumuz. Bugün yasımız ve acımız çok büyük. Ama bir yandan da gelecek nesiller için bir gelecek tasarlamak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.



“İZMİR’İN TARİHSEL BİR SORUMLULUĞU”

Kongre çıktılarının ulusal değil yerel nitelik taşıdığı eleştirilerine de yanıt veren Soyer, “Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kongrenin organizasyonunu üstendik. Kongreyi inşa edenler ise Türkiye’nin her yerinden gelen delegelerdir. Bizim böyle bir iddiamız zaten yok. İzmir'in tarihsel bir sorumluluğu olduğu için bu noktadayız. İzmir tarih boyunca Anadolu’nun yenikliklerinin öncüsü olmuştur. Anadolu’nun gelecek vizyonunun ortaya konmasında öncülük yapmıştır. Kongre, kongreye katılanlara aittir” ifadelerini kullandı.