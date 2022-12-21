İZBETON'dan 1 yılda 1,4 milyar liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON A.Ş. 2022 yılı içinde yollardan kentsel dönüşüme, kent mobilyalarından çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda İzmirlinin yaşam konforunu artıran çalışmalar yaptı. Yaklaşık 1,4 milyar liralık yatırımla İzmir’in önemli arterleri yenilendi. Kentsel dönüşüm projeleri hız kazandı ve birçok nokta kent mobilyalarıyla donatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik krize rağmen daha yaşanabilir bir İzmir için yatırımlarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden İZBETON, 2022’de

yaklaşık 1,4 milyar liralık yatırımla şehrin önemli arterlerini yeniledi. İZBETON asfalt ve kaldırım uygulamalarının yanı sıra, kentsel dönüşüm ve kent mobilyası üretiminde de aktif rol üstlendi.

730 bin ton sıcak asfalt

İZBETON bu yıl yenilenmeye ihtiyaç duyulan yollarda çalışmalarını kesintisiz sürdürdü. Merkez ilçelerin ana arterlerinden en uzak köy yollarına kadar konforlu bir ulaşım için yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık bin ton sıcak asfalt döktü ve üretim yollarında 3 milyon metrekareyi aşkın sathi kaplama yaptı. İZBETON tarafından 2022 yılında 174 sokak, 27 köy bağlantı yolu ve 104 cadde ve bulvar olmak üzere toplam 304 adreste sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Ayrıca 420 bin metrekarelik kurum kazısı sıcak asfalt ile kapatıldı.

Neler yapıldı?

o Karşıyaka’nın trafik yoğunluğuna çözüm olacak Ordu Bulvarı ile Anadolu Caddesi bağlantı yolu tamamlandı.

o Kemalpaşa’nın ana caddesi olan Kirazlı Caddesi yenilendi. Armutlu ve Ulucak bölgelerinde çok sayıda yolda sıcak asfalt serildi.

o Çiğli 9 Eylül Caddesi’ndeki asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı.

o Foça’nın alternatif yolu olan Değirmenlik Caddesi baştan sona yenilendi, bisiklet yolu tamamlandı.

o Konak Halkapınar’da Gıda Çarşısı’nın ulaşımını konforlu bir hale getirmek için Şehitler Caddesi’nde yeni sıcak asfalt uygulaması yapıldı.

o Ödemiş Sanayi Sitesi’nin kötü durumda olan yolları baştan sona yenilendi.

o Seferihisar Sığacık ve Ulamış’ta birçok ana arterde serim çalışması yürütüldü.

o Tire İpekçiler ve Atatürk Mahallelerinin birçok yolunda yollar yenilendi.

o Torbalı’nın en önemli yolları yenilendi. Metropolis Bulvarı, Fevzi Paşa Bulvarı, 9 Eylül Caddesi gibi birçok kritik noktada sıcak asfalt ile serim yapıldı.

o Urla’nın sahil şeridinde konforlu bir ulaşım sağlamak için M. Ali Aygüven Caddesi’nin yolu baştan sona yenilendi.

o Bayraklı’nın en önemli yollarında da çalışma yürütüldü. Ozan Abay Bulvarı, Nur Sultan Nazarbayev Caddesi ve Barış Caddesi sıcak asfalt ile yenilendi.

o Bornova’nın ana arterlerinden Yavuz Caddesi’nde çalışmalar tamamlandı.

Parke taşı ve çevre düzenlemeleri

İzmir’de asfalt uygulamalarının yanı sıra kilit parke taşı, istinat duvarı ve kaldırım çalışmaları, kavşak ve çevre düzenleme faaliyetleri de asfaltla eş zamanlı yürütüldü. Tamamlanan ve program kapsamında devam eden 1,6 milyon metrekareyi aşkın parke çalışmasıyla birçok yol ve meydan yeni kilit parke ile kaplandı. 51 mahallenin bulvar, cadde ve sokaklarında 56 çevre düzenleme çalışması tamamlandı. 46 mahallenin toplam 160 kilometrelik bulvar, cadde ve sokakları parke ile kaplandı. 251 mahalledeki 2590 farklı noktada 105 bin metrekarelik parke tamiri, yaklaşık 6,2 kilometrelik bordür tamiri yapıldı. Ayrıca 300 bin metrekarelik parke taşı da ilçe belediyelerine hibe edildi.

İZBETON’un kentsel alan ve inşaat ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalardan bazıları şöyle:

o Foça Büyükdeniz Sahil Yenileme Projesi tamamlandı. Foça’nın sahil şeridi, yeni yürüyüş yollarına, bisiklet yoluna ve İZBETON üretimi kent mobilyalarına kavuştu.

o Alsancak Bornova Sokağı yayalaştırıldı ve belirli saatlerde taşıt trafiğine kapatıldı. Sokak baştan sona granit taş ile kaplandı ve sokağa yeni aydınlatmalarla İZBETON’un ürettiği kent mobilyaları yerleştirildi.

o Karabağlar’daki Mustafa Necati Kültür Merkezi çevresinde kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapıldı.

o İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleriyle yürütülen ortak çalışmayla Kültürpark’ın Lozan Kapısı tarihine uygun olarak yenilendi.

o Bornova Doğanlar Mahallesi’ndeki Taşpınar Deresi’nde menfez çalışması yapıldı. İzmir’in tüm ilçelerinde birçok sokak ve meydan parke ile kaplandı.

Araç yatırımlarıyla makine parkı güçlendi

Üretim ve uygulama faaliyetlerinin yanı sıra hizmetlerinde kullanmak üzere makine parkına da büyük yatırım yapan İZBETON, 2022 yılında aralarında yakıt tankeri, greyder, silindir, asfalt serme makinesi ve katı atık taşıma TIR’larının da bulunduğu 33 araç aldı.

İzmir’de kentsel dönüşüm çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İZBETON A.Ş.’yi projelerde görevlendirmesiyle hız kazandı. Bu kapsamda proje ihalelerine giren İZBETON, Karşıyaka Örnekköy 3. ve 4. Etap, Gaziemir Aktepe/Emrez 1. Etap ve Karabağlar Uzundere 3. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanlarında çalışmaya başladı. İzmirli iş insanlarının oluşturduğu yapı kooperatifleri ile sağlanan protokollerle inşaat süreçleri hızlandırıldı ve tüm etaplarda inşaatlar hızla sürdürülüyor.

Örnekköy 3. Etap’ın A1 Blok ve A2 Blok inşaatında betonarme imalatları devam ediyor. B Blok’ta ise temel hafriyat çalışmaları sürüyor. Örnekköy 4. Etap’ın tüm bloklarında ise betonarme imalatları devam ediyor. Gaziemir Emrez/Aktepe 1. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak belirlenen yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda, 9 buçuk metre derinliğinde sürdürülen kazı çalışması yapılıyor. Bu hafriyat çalışmaları sürerken aynı zamanda geoteknik raporlar ve uygulama projeleri hazırlandı. Projeye uygun zemin ıslahı ve kısmi imalatlar başladı. Uzundere 3. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’nda ise tahliye işlemleri ve etap alanındaki eski binaların yıkımı tamamlandı. İnşaat alanının çevre kapatma işlemleri sürdürülüyor. Güvenlik açısından yapılan çevre kapatma uygulamalarının ve ruhsat işlemlerinin ardından hızla temel hafriyat çalışmaları başlayacak. Tüm bu fiziki çalışmalarla eşzamanlı olarak Uzundere 3. Etap için proje çalışmaları da devam ediyor. İZBETON sorumluluğundaki bu alanlarda yaklaşık 2 bin 750 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Öte yandan İZBETON, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmirli depremzedeler için başlattığı Halk Konut projesinde, paydaşlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor. Hak sahiplerinin kooperatifleşerek kendi binalarını inşa ettikleri proje için yurttaşlara teknik destek veriliyor. Halk Konut projesi kapsamında 10 kooperatif ile 409 bağımsız bölümün inşaatı için protokol imzalandı.

Okul inşaatı başladı

Ayrıca Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi’nde 32 derslikli ve yaklaşık bin öğrenci kapasiteli Orhan Kemal İlkokul ve Ortaokulu’nun inşaatı da başlatıldı. Bölgedeki çocukların okula ulaşmak için uzun yollar kat ettiği şikayetiyle Acil Çözüm Ekibi’ne ulaşan mahallelinin talebi üzerine Başkan Tunç Soyer’in öncülüğünde bölgeye bir okul inşa ediliyor. Okulun inşaatının başlaması için 18 Mayıs 2021 tarihinde İzmir Valiliği’nin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştı. Protokolün ardından hızla başlatılan inşaat çalışmalarında temel betonu döküldü ve istinat duvarı çalışmaları hızla devam ediyor. Orhan Kemal İlkokulu/Ortaokulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen kendi kaynaklarıyla yaptığı ilk okul olacak. Okulun inşaatını belediye iştiraki İZBETON A.Ş. üstleniyor.

Kent Mobilyaları Fabrikası açıldı

İZBETON A.Ş. bu yıl Kent Mobilyaları Fabrikası’nı da hizmete aldı. Belediye bütçesine önemli oranda katkı sağlayan fabrikada çöp kutuları, bisiklet park yerleri, banklar ve oturma grupları gibi birçok ürün üretilmeye başlandı. Fabrikanın açılışından kısa bir süre sonra, İZBETON üretimi kent mobilyaları şehrin birçok noktasına yerleştirildi. Cittaslow Metropol projesi kapsamında “Sakin Mahalle” ilan edilen Demirköprü ve Pazaryeri mahallelerinde hazırlanan projelerde İZBETON kent mobilyaları kullanıldı. Sürekli büyüyerek ülke ekonomisine artı değer katan mobilya sektöründe de varlık göstermeye başlayan İZBETON, yeni fabrikası sayesinde hem istihdam imkânı sağlıyor hem de modern üretimleriyle verimliliği artırıyor. Tüm bu üretim ve uygulama süreçlerinde de yerel kaynaklar kullanılıyor. Üretimlerin belediye şirketi çatısı altında yapılması da üretimde maliyetleri düşürüyor ve kalite standartlarının uygulanmasını kolaylaştırıyor.

Kemeraltı altyapı çalışmaları başladı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda da uzun süredir planlanan altyapı yenileme çalışmaları başlatıldı. İnşaat faaliyetleri, esnaflara engel olmamak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar devam ediyor. Çarşıdaki su baskını sorunlarını çözmek, daha iyi bir aydınlatma sistemiyle güvenliği artırmak, yeni yollar ile konforu büyütmek için çalışmalara başlayan İZBETON, etap etap ilerlettiği inşaatlarla Kemeraltı’nı modern altyapı ve görünüme kazandırmak için faaliyetlerini sürdürüyor.