İZDEDA ve Bayraklı Belediyesi gençleri dinledi

Bayraklılı gençlerin ilgi alanlarına göre çalışmalar yapmak üzere İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) ve Bayraklı Belediyesi Gençlik Buluşması'nda bir araya geldi

İZDEDA ve Bayraklı Belediyesi'nin başlattığı proje kapsamında lise ve üniversite öğrencileri, ardından ortaokul ve öncesi yaş gruplarıyla buluşan İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, gençlerin sorunlarını dinledi. Etkinlikte konuşan Başkan Özkan, "Ardımızda bıraktığımız iki yıl hepimiz adına çok zorlayıcıydı. Çok büyük bir deprem yaşadık, yas tuttuk... Muhtemelen bir daha rastlamayacağımız bir dönemi, pandemiyi yaşadık ve halen yaşıyoruz. Bu gibi zorlu günlerde buluşmak, bir arada olmak çok değerlidir. Bugün bu değerli buluşmayı organize eden Bayraklı Belediyesi'ne ve bu buluşma için emek harcayan tüm belediye emekçilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Geleceğimiz olan siz gençlerimiz için yaklaşık iki yıldan bu yana yaşanılan sürecin oldukça zorlayıcı olduğunu biliyoruz" diyen Özkan, "Bir yandan deprem gerçeğiyle yüzleştiniz, belki bir kısmınız yakınlarınızı kaybetmenin acısını yaşadınız... Birçoğunuz anılar biriktirdiği evini ve odasını terk etmek zorunda kaldı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi pandemi sebebiyle evlerinizde kaldınız. Okullarınızdan ve arkadaşlarınızdan uzak kaldınız. Tüm bu olumsuzluklara karşın artık yaralarımızı sarmanın vakti geldiğine inanıyorum. Yaralarımızı el birliğiyle, dayanışma içinde saracağız. Sizlerin bize verdiğiniz ışıkla, aydınlık yarınlar için bizlere vermiş olduğunuz inanca tutunarak saracağız" ifadelerini kullandı.

Covid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle toplantıya katılamayan Serdar Sandal'a geçmiş olsun dileklerini de ileten Başkan Özkan, "Burada bize umut katan, heyecan katan tüm gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.