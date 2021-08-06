İZDENİZ'de toplu iş sözleşmesi sevinci

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZDENİZ şirketi personelinin örgütlü olduğu Türkiye Denizciler Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZDENİZ şirketi personelinin örgütlü olduğu Türkiye Denizciler Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sonuçlandı. 389 personeli ilgilendiren ve bir yılı kapsayan 10'uncu dönem TİS, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete arasında imzalandı. İmza törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Hakan Erşen, İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz ile sendika temsilcileri katıldı.

“Bu dönem en iyi toplu iş sözleşmesini İzmir'de imzaladık”

Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete, iyi bir TİS imzaladıklarını belirterek, Başkan Tunç Soyer'e teşekkür ettiği konuşmasında şunları söyledi: “Sosyal demokrat belediyeciliği burada gördük. Zor şartlarda çalışanın, emekçinin hakkını korumaya çalıştınız. Elinizden gelen bütün imkanları çalışan arkadaşlara sundunuz. Bu dönem en iyi toplu iş sözleşmesini İzmir'de imzaladık. Çalışan emekçi arkadaşlarım adına size teşekkür ediyorum. Çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz, sizin mutluluğunuz.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de her zaman “eşit işe eşit ücret” politikasını benimsediklerini ifade ederek, “İyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama bazen yaptığımız iyi şeyleri anlatamıyoruz. İyi bir şeyin iyi olduğunun algılanması kadar kıymetli bir şey yok. Sizin takdiriniz bizim için en kıymetli ödül. Sizin memnuniyetinizi duymak çok önemli” diye konuştu.

Yeni toplu iş sözleşmesine göre, karada çalışan personele yüzde 28,40 oranında zam yapıldı. Böylece karada çalışan personelin aldığı en düşük maaş 5 bin 679 lira oldu. Denizde çalışan personelin zam oranı ise yüzde 29 olarak belirlendi. Denizde çalışan personelin aldığı en düşük maaş da 6 bin 659 liraya yükseldi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre personele ilk kez promosyon ödemesi de yapılacak.