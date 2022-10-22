İZMİR'DE KONSER VERECEKLER
İZMİR'DE KONSER VERECEKLER
0
TUVALET EĞİTİMİNE DİKKAT!
TUVALET EĞİTİMİNE DİKKAT!
0
KÖPEKLERDEN KAÇAN KEDİ POLİSE SIĞINDI
KÖPEKLERDEN KAÇAN KEDİ POLİSE SIĞINDI
0
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0

İZDENİZ, geleceğin denizcilerini yetiştiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü geleceğin denizcilerini yetiştirmeye devam ediyor.  Denizcilik liselerinin son sınıfından 27 öğrenci, İZDENİZ bünyesinde kış dönemi boyunca uygulamalı ve teorik eğitim alacak

İZDENİZ, geleceğin denizcilerini yetiştiriyor
22 Ekim 2022 Cumartesi 12:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, İzmir’deki denizcilik liselerinin son sınıf öğrencilerinin gelişimi için kapılarını yeniden gençlere açtı. Kalifiye denizcilerin yetişmesi için 27 öğrenci bir eğitim dönemi sürecek olan stajlarını tamamlamak için İZDENİZ’deki görevine başladı.

2022 yılı yaz döneminde stajını tamamlayan 38 öğrenciden sonra, zorunlu kış dönemi stajlarını İZDENİZ A.Ş. filosundaki gemilerde yapmaya başlayan 27 öğrenci, konusunda uzman ve tecrübeli gemi personelinden denizciliği öğrenme fırsatı buluyor. Staj dönemleri süresince denizcilik ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitim alacak öğrenciler, işletme bünyesindeki bürolarda ve gemilerde tüm teknik teçhizat ve donanımları inceleyip kullanabilecek. Öğrenciler, staj dönemi kapsamında yolcu ve araç alımından tahliyesine kadar geçen süreçte tüm seyir operasyonlarını yerinde yaşayarak öğrenebilecek.

“İş hayatına bir adım önde başlamalarını amaçlıyoruz”


Kalifiye denizcilerin yetişmesinin önemine değinen İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürü Ümit Yılmaz, “Denizcilik liseleri ve denizcilik fakültelerinden her yıl Türkiye’de binlerce kişi mezun oluyor. Ancak sektörün en büyük sıkıntılarından biri öğrencilerin, denizcilik eğitiminde zorunlu olan stajlarını yapabilecek gemi ve veya işletme bulamaması. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. olarak denizcilik meslek lisesi veya üniversitelerin denizcilik ile ilgili bölümlerinde eğitim gören maksimum sayıda öğrenciye staj imkânı yaratmaya çalışıyoruz. Şirketimiz bünyesinde staj yapan öğrencilerin gelecekteki mesleklerine emin adımlarla ilerlemelerini ve mezun olduklarında İZDENİZ’de staj yapmış olmanın verdiği artı ile iş hayatına bir adım önde başlamalarını amaçlıyoruz” dedi.
 

Etiketler; #izmir #izdeniz #haber
Önceki Haber
İzel-Çelik-Ercan üçlüsü İzmir'de konser verecek
Sonraki Haber
Maymun çiçeği kaç kişiye bulaştı, kaç kişiyi öldürdü? DSÖ açıkladı...
İzmir'de alkollü şekilde skuter kullanan 610 kişiye ceza!
İzmir'de alkollü şekilde skuter kullanan 610 kişiye ceza!
0
İzmir'de kumar baskını: 186 kişiye ceza kesildi
İzmir'de kumar baskını: 186 kişiye ceza kesildi
0
Karabağlar, Cumhuriyet Bayramı'nı Moğollar konseri ile kutlayacak
Karabağlar, Cumhuriyet Bayramı'nı Moğollar konseri ile kutlayacak
0
İzmir Büyükşehir'den Katip Çelebi Üniversitesi ile ilgili açıklama: 11 gündür yanıt verilmedi
İzmir Büyükşehir'den Katip Çelebi Üniversitesi ile ilgili açıklama: 11 gündür yanıt verilmedi
0
İzmir Büyükşehir çalışanı iş kazasında hayatını kaybetti
İzmir Büyükşehir çalışanı iş kazasında hayatını kaybetti
0
Katip Çelebi Üniversitesi'nden 'yemek' açıklaması!
Katip Çelebi Üniversitesi'nden 'yemek' açıklaması!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.