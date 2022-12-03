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İZDENİZ seferlerinde kış tarifesi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ A.Ş. deniz ulaşımında kış tarifesine geçti

İZDENİZ seferlerinde kış tarifesi başladı
03 Aralık 2022 Cumartesi 13:12

İzmir Körfezi'nde ulaşım hizmeti veren İZDENİZ mevsim şartlarına uygun olarak seferlerini yeniden düzenledi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliği ile kabul edilen karar doğrultusunda İZDENİZ’e bağlı gemi ve araba vapuru seferlerinde bugünden itibaren kış tarifesi uygulanmaya başlandı.
Kış tarifesine göre yaz dönemi boyunca hafta sonu her 15 dakikada bir sefer yapan Bostanlı- Üçkuyular araba vapurları hafta sonu 19.30’dan itibaren 23.00’a kadar yarım saatte bir karşılıklı sefer yapacak. İskelelerde yaşanan yoğunluğa bağlı olarak ek sefer konulacak.

Baykuş seferlerine Çarşamba da dahil oldu

Kış tarifesi kapsamında İZDENİZ Baykuş seferleri de düzenlendi. Cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde yapılan Baykuş seferlerine, çarşambayı perşembeye bağlayan gece de eklendi. Toplu ulaşımda entegrasyonu sağlamak için Alsancak’tan Karşıyaka’ya yapılacak gemi seferleri ile bağlantılı tramvay seferleri de olacak.

Etiketler; #izdeniz #kış tarifesi
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