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İZDENİZ’in yaz seferleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürlüğü ağırlıklı olarak günübirlik tatilcilere hizmet veren dış körfez seferlerine 25 Haziran’da başlıyor. Seferlere ilk kez Güzelbahçe- Foça rotası da dahil oldu

İZDENİZ’in yaz seferleri başlıyor
23 Haziran 2022 Perşembe 10:22

İzmirlilerin dört gözle beklediği Foça, Mordoğan, Urla deniz seferleri 25 Haziran Cumartesi günü başlıyor. Yaz boyunca İZDENİZ'in gemileri Karşıyaka-Konak-Mordoğan, Konak- Güzelbahçe-Foça; Karşıyaka-Konak-Urla güzergahlarında hafta sonları ve resmi tatil günlerinde sefer yapılacak.

Yaz seferlerine ilk defa bu yıl Güzelbahçe-Foça seferi de eklendi. Güzelbahçe’den Foça’ya 1 saat 15 dakikada ulaşılabilecek. Bu hatta sefer sayısının artırılması ve hafta içi günlerde de sefer yapılması gelen taleplere göre değerlendirilecek. Dış körfez seferleri 4 Eylül’e kadar devam edecek.  


Kalkış ve varış saatleri


Konak-Güzelbahçe-Foça gemisi, 08.00’de Konak’tan, 08.45’te Güzelbahçe’den kalkıp saat 10.05’de Foça’ya varacak. Dönüşte Foça’dan 19.00’da kalkıp, 20.20’de Güzelbahçe’ye, 21.05’de Konak’a varacak.
Karşıyaka-Konak-Urla gemisi, 08.20’de Karşıyaka’dan, 08.40’da Konak’tan kalkacak; 09.50’de Urla’ya varacak. Dönüşte Urla’dan 19.00’da kalkacak gemi, 20.10’da Konak’ta ve 20.30’da Karşıyaka’da olacak.
Karşıyaka-Konak-Mordoğan gemisi ise 08.10’da Karşıyaka’dan, 08.30’da Konak’tan kalkıp 10.10’da Mordoğan’a varacak. Dönüşte, 19.00’da Mordoğan’dan kalkıp 20.40’ta Konak’a, 21.00’de Karşıyaka’ya varacak.


Ücret tarifesi


Karşıyaka-Konak-Mordoğan ve Güzelbahçe- Foça tek gidiş 45 TL, Konak-Foça tek gidiş 50 TL, Karşıyaka- Konak-Urla ücreti tek gidiş 30 TL olarak belirlendi.
Seferler, 65 yaş üstü yurttaşlar ve serbest kart sahipleri dahil tüm yolcular için ücretli olacak. 7 yaş altı çocuklar, ebeveyni ile olmak kaydıyla seferlerden ücretsiz faydalanabilecek.
 

Etiketler; #izdeniz #izmir vapur seferleri #izmir urla vapuru #izmir foça vapuru #güzelbahçe foça vapuru
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