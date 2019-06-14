İZDOB sezonu operayla kapattı

İzmir Devlet Opera ve Balesi, sezonu "Operadan Müzikale; Unutulmayan Melodiler" gösterisiyle sonlandırdı

İZDOB sezonu operayla kapattı
14 Haziran 2019 Cuma 10:19
Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Haldun Özörten rejisiyle sunulan gösteride, soprano Filiz Güneş, Evren Işık, Burcu Sayın, mezzosoprano Ebru Kaptan, tenor Lorenzo Mok Arranz, Oğuz Çimen, Levent Gündüz ve bariton Tamer Peker'in yanı sıra orkestra, koro ve bale sanatçıları da görev aldı.
Büyük ilgi gösterilen iki saatlik gösteride, dünyada en çok dinlenen opera ve operetlerden bölümler ile Broadway müzikalleri seslendirildi. 

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