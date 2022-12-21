İzDönüşüm atık toplama araç filosu büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzDoğa’nın başlattığı İzDönüşüm projesinde çalışmalar hızla sürüyor. Proje kapsamında İzDoğa, 10 atık toplama kamyonu ve 10 elektrikli motosikletten oluşan bir araç filosu yatırımı yaptı. Önceden hizmete giren araçlarla birlikte toplamda 12 atık toplama kamyonu ve 22 motosiklet İzDönüşüm kapsamında hizmet veriyor.

Doğa ile uyumlu bir İzmir inşa etme hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Atıkları toplamayı kolaylaştırmak için alınan araçlar ilk olarak atık toplama kutusu dağıtılan Karşıyaka, Karabağlar, Buca, Narlıdere ve Bornova’da göreve başladı. Atık toplama kutusu ve araç sayısını kısa sürede büyüterek İzDönüşüm projesini İzmir geneline yaymayı hedefliyoruz” dedi.

Atık toplama araçları hizmete başladı

İzDönüşüm projesi kapsamında ambalaj atıklarını toplamayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için 13 metreküp kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı 10 adet yeni kamyonun yanı sıra 10 da elektrikli motosiklet alındı.

İzDönüşüm atık toplama araçlarıyla konut, kamu kurumu, hastane, market gibi birçok farklı alandan ambalaj atıkları toplanıyor. Geniş hacimli hidrolik sıkıştırmalı kamyonlar ile sefer sayısı azaltılıyor ve daha fazla ambalaj atığı çöpe gitmekten kurtarılıyor.

Elektrikli motosikletler ise hidrolik sıkıştırmalı kamyonların giremediği dar sokaklara ulaşımı sağlıyor ve konutlardan hızlı şekilde atık toplama işlemi yapılıyor. Tek şarjda 50 kilometreye kadar gidebilen elektrikli motosikletler ile ambalaj atıkları sıfır noktasında toplanıp geri dönüşüme iletiliyor.

Atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

İzmir’in farklı ilçelerinden İzDönüşüm ekiplerince kaynağından toplanan atıklar, proje için satın alınan Konak’taki ambalaj atığı ayrıştırma tesisine iletiyor. Ayrıştırılan atıklar geri dönüşüm halkasına dâhil edilmiş olacak.

Ambalaj atıklarının kaynağından toplanması ve ayrıştırılmasının hedeflendiği projeyle İzmir’in döngüsel ekonomisinin büyütülmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzDoğa Kasım-Aralık 2022’de İzDönüşüm tesisinden açık artırma yöntemiyle yapılan kağıt atık satışından yaklaşık 800 bin TL gelir elde etti.