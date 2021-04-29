İZELMAN çalışanlarına bayram müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-iş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı arifesinde imzalandı. İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, emek vurgusu yaparken CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Birileri 'İşçimi, emeklimi enflasyona ezdirmem' deyip 6-8 verirken aynı sözün nasıl tutulacağını, enflasyona işçinin nasıl ezdirilmeyeceğini, sosyal hakların nasıl verileceğini bugün bize gösterdiler." dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-iş Sendikası arasında 7 bin İZELMAN çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Kültürpark 2 Nolu Hol'ün önünde gerçekleştirilen törenle imzalandı. Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nabantoğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Devrim Barış Çelik, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Dikili Belediye Başkanı Adil Işık, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve İZELMAN çalışanları katıldı.

"Biz hastalanırsak kapananlara faydamız olmaz"

Toplu sözleşmenizin hayırlı olmasını dileyen Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, "Bu tabloyu sizler yarattınız. 'Aşkla İzmir' diyen Sayın Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun. Evet zor dönemlerdeyiz. Bu dönemde kutsal bir görev yapıyoruz. Herke sevine ama işçiler dışarı. Çalışacağız. 1 Mayıs ile bütünleşen bir tören yapıyoruz. İşçilerin talepleri var. Biz bugünü kurtaran bir sendika değiliz. Biz aydınlık geleceğimizi ve çocuklarımızın geleceğini de düşünüyoruz. Emeği ve demokrasiyi sonuna kadar savunuruz. Asla ama asla amacınızdan ve emeğinizden sapmayın. Bu salgın sürecinde sağlık emekçilerinden sonra çalışan kardeşlerimize, özellikle belediye çalışanlarına bir an önce aşı talep ediyoruz. Eğer biz hastalanırsak kapananlara faydamız olmaz. Biz de kendimiz kollamak istiyoruz. Öncelikle aşı istiyoruz. Acil ve zorunlu işler dışında bütün işler durdurulsun. Ücretsiz izin zulmüne de 'hayır' diyoruz ve demeye de devam edeceğiz. Ayrıca kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin en fazla olduğu bu dönemde İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran anlayışa 'Hayır' diyoruz. 'İstanbul Sözleşmesi uygulansın' diyoruz" dedi.

Çalışanların refahı artıyor

Emek ve eşitlik vurgusu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Bugün attığımız adım, çalışanlarımızın refahını artırmak için attığımız çok önemli bir adım. Bugün imzalanan sözleşmeyle tüm taban ücretlerini yüzde 21 artıyoruz. Bu artışın bu zor günlerde büyüyen hayata pahalılığı karşısında çalışanlarımıza ve ailelerine bir nefes ve buruk da olsa bir bayram olmasını diliyorum. Tüm sendikalı çalışanlarımız önceki yıllarda 3 ayda bir eşit ücret olarak aldığı ikramiyeler, 2022 yılının başından itibaren iki ayda bir alacak. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yılda 2 eşit taksiyle ödediğimiz birleştirilmiş sosyal yardım artık 12 eşit taksitle olmak üzere 3 bin 600 lira olarak ödenecek. Buradaki artış yüzde 100'ün üzerinde. Hastalıkta, sağlık, doğum ve ölüde hep yanınızda olacağız. 2 yıldır hukuki engellemelerle nedeniyle yapamadığımız bir şeyi yaptık. Bankaların promosyon ödemlerini işçilerimizle paylaşacağız" dedi.

Eşit işe eşit ücret

Sosyal demokrasi anlayışıyla Türkiye'de yeni bir siyasi iklimin hakim olmaya başladığı mesajını veren Başkan Soyer, "Bu ülkede artık siyaset yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarı gelişiyor. Sizin yarattığınız dip dalga tüm siyasi aktörleri değiştiriyor. Bu ne demek? Kibrin, küstahlığın ve kutuplaştırmanın geride kaldığı bir Türkiye demek. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim demek. Yani başka bir dünya demek. 22 Temmuz 2020'de kanun hükmünde kararname nedeniyle mağdur olan çalışanlarımızın tüm sosyal haklarından eksiksiz yararlanabildiği bir sisteme geçmiştik. Bu sayede KHK'lı çalışanlarımızı toplu iş sözleşmesinden faydalandıran ilk büyükşehir belediyesi oldu. Göreve geldikten birkaç ay sonra adaletsizliklere karşı sizinle mücadele etmeye söz vermiştim. Bu mücadeleye belediyemizden başladım. Eşit işe eşit ücret demiştim. Bu noktaya artık çok yaklaştık. Büyükşehir Belediyesi'nin işçileri hangi şirkette çalışırsa çalışsın aynı düzeyde maaş alacak ve eşitsiz ücret tarihe karışacak. Bu tarihi bir başarıdır. Çünkü siz ve biz olmayı bırakıp tek olduk" ifadelerini kullandı.

"Memleket vahşi batıya döndü"

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Bir sözleşme imzalandı, sözler tutuldu ve bugün omuz omuza yan yana Türkiye kamuoyunun karşısına çıkıldı. Birileri 'İşçimi, emeklimi enflasyona ezdirmem' deyip 6-8 verirken aynı sözün nasıl tutulacağını, enflasyona işçinin nasıl ezdirilmeyeceğini, sosyal hakların nasıl verileceğini bugün bize gösterdiler. Başkaları vermezken bu paraları CHP'li belediyeler nasıl veriyor diye soranlara hem çalmıyorlar hem çaldırmıyorlar demek mecburiyetindeyiz. Onların vergi borçlarını sildikleri 5li çeteleri yok. Onların yanında kolunda arkasında önünde emekçiler var. Bu ne güzel İzmir, bu ne güzel bir gün. Ama memleket böyle değil. Üzülerek söyleyeyim memleket vahşi batıya dönmüş. Bir tane damat 100 tane at 128 milyar dolar kayıp. Nerede bunlar? Eğer 128 milyar dolar olsa önce inkar ettiler var dediler şimdi dış güçler saldırdı pandemiye verdik diyorlar. Tamamı yalan. Pandemide 2 milyar lira İBAN'dan aldırlar. 6.4 milyar dolar Hazine'den verdiler. İşçiye ne verdilerse 60 milyarın üzerinde bir tutarı işsizlik fonundan yani sizin kumbaranızdan çaldılar. Eğer, 128 milyar dolarınız olsaydı bugün her haneye 50'şer bin lira dağıtılabilirdi. Yok edilen ara öyle bir paradır ki yerinde dursaydı 83 milyon ip gibi dizilsek kişi başına 15 bin lira alacağımız vardı. Bunları peşkeş çektiler, bu parayı yok ettiler. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Yarından itibaren sözde tam kapanma var. Salgında dünyada iki bilinen mücadele yöntemi var. Biri karantina ve izolasyon. Diğer İngiltere'nin ilk başta deneyip sürü bağışıklığı yöntemi. Bir üçüncüsü dünyada değil Türkiye'de var. Türkiye'de paran ve güvencen varsa evde kal ama yoksulsan, çalışmaya mecbursan ya da patronunun malını yetiştirmeye mecbursan o zaman sen evde kalma, sen sokağa çık, fabrikada lebalep çalış. Madende burun buruna çalış. Eğer hastalanırsan iki ihtimal var. Ölürsen ölen ölür kalan sağlar rejime. Dünyada bir tek Türkiye'de olan emekçilerin ve yoksulların korunmayıp diğer sınıfların korunduğu bu sınıf bağışıklığı sistemini kınıyoruz. Yazıklar olsun. Ve aşı... Emekçimizi, sizleri aşılamayanlara da yazıklar olsun. Sözün sonu... Türkiye, gelecekte nasıl bir ülke olacak? Ona yapılacak ilk seçimlerde vatandaşlarımız karar verecek. Bu AKP ve MHP'nin ülkenin üzerine çöktürdüğü kara bulutlar hepimizi boğacak mı yoksa bir güneş e mavi bir gökyüzü işçi ,emekçi, gençler ve memur için bambaşka bir Türkiye mümkün mü buna hep birlikte karar vereceğiz. Güneş için birkaç damla yağmurdan sonra açan bir gökkuşağına ihtiyaç var. O doğa olayı bize masmavi gökyüzünü müjdeleyecek" diye konuştu.

Sözleşmenin detayları

İmzalanan toplu sözleşme 01.01.2021 – 31.12.2022 tarihlerini ve yaklaşık 7 bin personeli kapsıyor.. İmzalanan sözleşmeyle birlikte tüm taban ücretlere %21 oranında zam yapıldı.

Buna göre; 10 yıllık bir İZELMAN çalışanının, yaptığı işe göre değişmek üzere alacağı En yüksek ücret günlük brüt 199,80 TL ve en düşük ücret günlük brüt 171,72 TL olarak belirlendi.

Sözleşmeye göre günlük yemek ücreti %29,6, yakacak yardımı %23,1, Birleştirilmiş Sosyal Yardım ödeneği ise %100'ün üzerinde bir oranda artırıldı.

Maaş ödemelerine ilişkin bankalar ile ilgili yapılan 3 yıllık sözleşme dönemi ile sınırlı kalmak ve bir defaya mahsus olmak üzere brüt 1.800 TL banka kart primi de ödenecek.

Yeni toplu iş sözleşmesine, "Ayrımcılığın Önlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" maddesi de eklendi. Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere cinsiyet eşitliğine yönelik düzenlemelere atıfta bulunuldu. İşyerinde kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadın ve erkek çalışanların eşit fırsatlara sahip olması, kadınların ayrımcılığa uğramaması güvence altına alındı.

Başkan Tunç Soyer'in "eşit işe eşit ücret" verilmesi yönündeki kararlılığı doğrultusunda "kıstelyevm ücret" adı verilen kademeli geçiş uygulamasındaki 0-6 yıl şeklindeki tanım 3 yıla indirildi. Buna göre 3 yıllık personel yüzde 100 taban ücret üzerinden maaş alabilecek.

Bu durumdan 2 binden fazla personel yararlanacak ve bazı personel gruplarının taban ücretine %73'e ulaşan ücret iyileştirmesi yansıyacak.