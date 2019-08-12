İZELMAN çalışanlarından bağış seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü tarafından, lösemi hastalığıyla mücadele eden ve ilik nakli bekleyenler için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. 

İZELMAN çalışanlarından bağış seferberliği
12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:05

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İZELMAN AŞ çalışanları, ilik nakli bekleyen bebek İbrahim Dora Turan ve diğer bebeklere destek olmak için donör seferberliği başlattı.

İZELMAN Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen kan ve kök hücre bağışına aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen’in de bulunduğu 122 çalışan katıldı.


Kaynak: AA
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