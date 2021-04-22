İZELMAN'da toplu iş sözleşmesi sevinci

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden otobüs, itfaiye, mezarlıklar ve İZSU'da görev alan yaklaşık olarak 7 bin personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde sona gelinerek zam oranı yüzde 21.20 olarak belirlendi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden otobüs, itfaiye, mezarlıklar ve İZSU'da görev alan yaklaşık olarak 7 bin personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde sona gelindi. TİS süreci için Genel-İş Sendikası 1 ve3 Nolu şubeler ile Büyükşehir Belediyesi masaya otururken, TİS sürecinde anlaşma sağlanması üzerine, sendika üyeleri İZELMAN Genel Müdürlüğü önünde toplanarak kazanımları kutladı. Kutlamaya DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı, Genel-İş 1'nolu Sendika Başkanı Engin Topal ,3 Nolu Şube Başkanı Arif Saral ve İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen katılımcılara açıklamalarda bulundu.

"Kapalı kapılar ardında pazarlık yapmadık"

Katılımcılara ilk seslenen isim olan Genel-İş 1 Nolu Şube Başkanı Engin Tepe, sözleşme süreçlerinde şeffaf olduklarına vurgu yaptı. Tepe, "Aylardır hep birlikte bu toplu sözleşmenin haklı mücadelesini verirken bu gün bu sözleşmenin adına koyduk. Bugüne kadar İZELMAN tarihinde yapılan toplu sözleşmelerde ve bizim toplu sözleşme dönemine denk gelen sözleşmeleri en şeffaf şekilde sizlerle anlattık. Hiçbir zaman kapalı kapılar ardından hiçbir şeyin pazarlığını yapmadık, hiçbir şeyi saklamadık. Orada konuştuğumuzu burada da rahatlıkla söylüyoruz. Çünkü bu çalışan arkadaşlarımızın sözleşmesi. Bunun için bunun ne şeffaf şekilde öğrenmesi gereken kişileri sizler olduğuna inandık. Bu güne kadar maddi açıdan ki kazanımlarımızı Faruk başkanımızı açıkladı. Bu güne kadar kazanımlarımız tek tek anlatacak" diye konuştu.

Yüzde 20 zamma onay

Sözü alan DİSK Genel-İş 3 Nolu Şube Başkanı Faruk Saral, anlaşma sağlanan rakamlar ile ilgili bilgiler verdi. Saral, "2.5-3 aydan beri mücadele gösterip birlikte olduk. Tarihe geçecek TİS sürecini birlikte tamamladık. Bu daha başlangıç açıklamaya devam. Bu ön açıklama Tunç Başkanımızı ve müdürlüklerimizi ile önümüzdeki günlerde belediye önünde toplu bir kitlesel TİS tapacak. Ayni yardımlar konusunda burada mutabakata varmıştık, bunu bin 752 TL'lik sosyal yardımlarımızı bir bütün haline getirdik. Yüzde 105 zam lie 3605 TL seviyesine getirdik. Yerelden kalkınma projesi ile, emekçiyi kalkındırma projesi ile aylık 300 TL Halkın Bakkalı'ndan alım durumuna getirdik. Rapor teşviklerimiz vardı, bunlar aylık olsun dedik. 8-5 'De çalışanlar arkadaşlarımız rapor almazlarsa 2 yevmiye, diğer vardiyada çalışan arkadaşlarımız 3 yevmiye. Cumartesi günleri ise artık bayram olarak geçecek ve çift yevmiye olacak. Genel zammı 15 ile başladık ve yavaş yavaş arttırdık. En son getirdiğimiz nokta ise yüzde 21.20 seviyesine getirmiş bulunuyoruz. Yevmiyelerimiz 137 TL'den 172'ye getirildi. Tunç başkan geldiğinden beri eşit işe eşit üret demişti. 4 Kasım'da İZELMAN önünde yaptığımız basın açıklamasında ısrarla istediğiniz banka promosyonu bundan sonra sendika üyelerinin alnın akıyla hakkıdır. Yaptığımız toplantılarda ne dediysek bugünde onu hayata geçirdik. Bizler TİS taslağı oluştururken, eşit işe eşit ücret yaratılım dedik. TİS süreci bitenler protokolle 6 yıldan 5 yıla dayatanlar ve işçiye sürpriz diye sunanlar, biz basın yolu ile konuşmayız. Biz DİSK ve Genel-İş olarak örgütlü gücümüzle örgütümüze bakarak konuşuruz. Hodri meydan dediniz, bizde hodri meydan dedik. Bize hodri diye Belediye-İş sendikası üyelerine diyoruz, geçiremediğiniz maddeyi protokol adı altında çözmeye çalışıyorsunuz. Bunun üzerinden kaç pazar geçti? TİS sürecinde bize teklif edilenleri kendilerine teklif edilmiş gibi sunanlara hodri meydan diyoruz. Açık mikrofon ile işçiyi satanlara hodri meydan diyoruz.

Kazanımlara sahip çıkalım

Yeniden sözü alan Engin Topal ise, "Yaklaşık bundan 6 ay önce Belediye-İş sendikaları telefonla bizi arayarak masaya bizi davet etmişlerdi. Ancak bu 1 yıl içindi. O zaman da biz bunu yapmayın, işçinin hakkının kapılar arkasında pazarlık ederek satmayalım. Sarı sendika ile hep birlikte mücadele ediyoruz. Promosyon konusunda ise 25 yıllık İZELMEN geçmişinde promosyon tartışma konusu olmuştur ancak bu bugüne nasip oldu. Faruk başkanın da dediği gibi ananızın ak sütü kadar helal olsun. Devasa bir sözleşme var önümüzde. İşyerlerinize, çalışma alanlarınıza daha çok sahip çıkarak bu kazanımlara sahip çıkın" diye konuştu.

Daha çok emek harcayalım

TİS süreci hakkında konuşan İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen ise artık çalışanlara daha büyük bir görev düştüğünü söyledi. Ersen, "Bugüne kadar el ele kol kola omuz omuza çalıştık. Bu TİS'ten son bize daha fazla pay düşüyor. Daha fazla çalışmak ve emek harcamak zorundayız. Elimizdeki kıt kaynaklarla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda inanıyorum ki Türkiye'deki en yüksek orandaki zammın alındığını düşünüyorum. Bugünden sonra daha çok çalışmak daha çok emek harcamak ve İzmirli hemşehrilerimize daha çok hizmet etmek zorundayız" dedi.

"Biz fırsatçılık yapmayacağız"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da "Bu süreçten alnınızın akı ile çıktınız. Zorumuza giden, sınıfsal süreç için mücadele etmeyen sarı sendika için bir şeyler söylemek istiyorum. Bizi izlemeye devam edin. Ne zaman sosyal eksikleri tamamladık, koşa koşa belediyeye gittiler protokol yaptılar. Biz ne zaman 60 ikramiyeyi 112 ikramiye çıkardık, onlar halledemedi hemen protokol yapmaya gittiler. Bundan 3 ay önce açıkladılar, verdikleri mesaj orada, protokol nerde belediye iş sendikası? Biz fırsatçılık yapmayacağız. Biz üyelerimizden temsilcilerimizden aldığımız güçle TİS masasında noktayı koyacağız. Biz arka sokaklarda değil meydanlardayız. Kadınlara yapılan saldırılarda, toplumsal müdahalelerde, bu iktidarın mahvetmeye çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileriyiz" şeklinde konuştu.