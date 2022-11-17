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İZENERJİ'de promosyon, İZFAŞ'ta toplu sözleşme sevinci

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamındaki İşçi Buluşması ile eş zamanlı olarak işçileri sevindiren iki protokole imza attı. 11 bin İZENERJİ personelini ilgilendiren “Maaş Ödeme Protokolü”nde en yüksek teklifi veren İş Bankası ile sözleşme yapıldı. Anlaşmaya göre 3 yıllık protokol karşılığı kişi başı 24 bin TL promosyon ödenecek. Törende ayrıca İZFAŞ’ın 192 personelini ilgilendiren toplu sözleşmesi protokolü de imzalandı

İZENERJİ'de promosyon, İZFAŞ'ta toplu sözleşme sevinci
17 Kasım 2022 Perşembe 16:19

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İş Bankası arasında İZENERJİ'de çalışan personelin maaş ve diğer her türlü ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasına ilişkin 3 yıllık “Maaş Ödeme Protokolü” yapıldı. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamındaki İşçi Buluşması ile eş zamanlı düzenlenen törende protokolü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İş Bankası Ege Bölge Temsilcileri imzaladı. Protokole göre İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZENERJİ şirketinde çalışan toplam 11 bin personeline kişi başı 24 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Soyer: “Promosyon işçinin hakkıdır”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hayırlı bir iş için bir aradayız. Promosyon işçinin hakkıdır. Bizde o hakkı teslim etmek için bu girişimde bulunduk. İş Bankası ile mutabık kalarak son noktayı koyduk. Tam da İktisat Kongresi ile ilgili bir araya geldiğimiz zamana denk gelmiş olması da ayrıca bizi çok mutlu etti. Hayırlı olsun” dedi.

İZFAŞ’ta toplu sözleşme sevinci

Törende İZFAŞ’ın toplu sözleşme sevinci de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile DİSK Genel İş Sendikası İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, İZFAŞ bünyesinde çalışan 192 personeli ilgilendiren toplu sözleşme protokolüne imza attı. Yeni toplu sözleşmeye göre çalışanların maaşlarına ortalama yüzde 73 oranında zam yapıldı. İZFAŞ’ta yan ödemelerle birlikte en düşük maaş 12 bin 164 TL oldu.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #izfaş toplu sözleşme #izenerji promosyon
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