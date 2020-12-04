İZİKAD Başkanı Sezgin'den 5 Aralık mesajı

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İZİKAD Başkanı Sezgin'den 5 Aralık mesajı
04 Aralık 2020 Cuma 11:56

Betül Sezgin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği önemin göstergelerinden birinin de seçme ve seçilme hakkı olduğunu vurguladı. Kadınının yaşam hakkını korumanın sadece kolluk kuvvetlerine düşen bir görev olmadığına dikkati çeken Sezgin, şunları kaydetti:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği yasayla, hukukla, kolluk kuvveti eliyle topluma empoze edilecek bir kavram değildir. Bu sebeple toplumun bu yönde eğitilmesi, dönüşmesi için temelden yani eğitimin ilk basamağından kadın ve erkek rollerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olarak yeniden tanzim edilmesi ve çocuklara aktarılması, gelecek kuşaklardaki kadınların yaşamlarını kurtaracak en önemli çalışma olacaktır."

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İZİKAD Başkanı Sezgin'den 5 Aralık mesajı
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