İZİKAD'tan liselere özel yarışma cinsiyet eşitsizliği film olacak

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından hayata geçirilen Avrupa Birliği tarafından fonlanan İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi projesi kapsamında liseler arası kısa film yarışması başlıyor. 20 Şubat tarihine kadar yarışmaya katılım sağlanacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda insan hikâyelerini konu alan bir kısa film yarışmasına sadece İzmir'de okuyan lise öğrencileri katılabilecek. Her okulun bir yapımla temsil edileceği yarışmaya, 35 mm, 16 mm, HD ve DSLR film ya da video ile çekilmiş veya tamamı bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiş tüm yapımlar katılabilir.

Sonuçlar mart ayında açıklanacak

Yarışmaya katılmak isteyenler, son başvuru tarihi olan 20 Şubat 2020 tarihine kadar İzmir İş Kadınları Dernek Merkezi'ne elden ya da o tarihte adrese ulaşacak şekilde posta veya kargo aracılığıyla başvuruda bulunabilir. Sonuçlar ise mart ayında düzenlenecek bir törenle açıklanacak. Ödül kategorileri, en iyi film, en iyi senaryo, en iyi kurgu ve en iyi oyuncudan oluşuyor.

"Cinsiyet eşitsizliğine öğrencilerin gözünden bakacağız"

Cinsiyet eşitsizliğinin duyurulmasına çok önem verdiklerini ifade eden İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, film sever lise öğrencilerini yarışmaya davet etti. Öğrencilerin bu konuyu çok iyi yansıtacağını ifade eden Serter, "Farkındalık yaratabilmek için toplumu oluşturan bütün unsurlar üstünde çalışma yapılması gerekiyor. Cinsiyet eşitsizliğini İzmir'de okuyan öğrencilerin iyi yansıtacağını düşünüyorum. Onların gözünden eşitsizliğin daha iyi aktarılacağına inanıyorum" diye konuştu.