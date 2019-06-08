İzinsiz dubalara geçit yok

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hatay semti ve çevresinde, kamuya ait alanlar üzerine konulan fiziki engelleri kaldırdı.

İzinsiz dubalara geçit yok
08 Haziran 2019 Cumartesi 10:28

Zabıtanın, Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürüttüğü çalışmada, vatandaşların çeşitli gerekçelerle işyeri ya da apartman önlerine, izinsiz olarak yerleştirdiği, sabit dubalar söküldü. Ekipler hem düzenli aralıklarla hem de vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda kontrolleri yapıyor ve fiziki engelleri kaldırıyor. Vatandaşlar denetim taleplerini ve şikâyetlerini, Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 484 15 10 numaralı telefonu arayarak iletebiliyor.

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