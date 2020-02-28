İZKA'dan 22 projeye 18 milyon lira hibe

İzmir Kalkınma Ajansı, 2020'de İzmir genelinde yürütülen destek programları kapsamında destek almaya hak kazanan 22 projeyle hibe destek sözleşmelerini imzaladı. 22 projeye toplam 18 Milyon TL destek sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren İzmir Kalkınma Ajansı, 2020 yılında İzmir genelinde yürütülecek olan "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı", "Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı" ve "Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan 22 projeyle hibe destek sözleşmelerini imzaladı. İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında yapılan imza törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ajans Yönetim Kuru Üyeleri ve proje yararlanıcısı kurumların yetkilileri katıldılar. İmza töreninde konuşan İzmir Valisi ve İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız, ilimizin iktisadi ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacak 22 projeye 18 Milyon TL destek sağlanacağını ve alanında öncü olan bu projeler eliyle ortaya çıkacak çarpan etkisiyle elde edilecek faydanın çok daha büyük ve yaygın bir etki göstereceğini vurguladı.

Sürdürülebilir tarım

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve havzada yer alan Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde uygulanacak 11 projeye yaklaşık 11,3 Milyon TL destek verilecek olup bu projeler ile havzada sürdürülebilir tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Havzada kurulu kooperatiflerin ağırlıklı yararlanıcısı olduğu bu program kapsamında süt tankı dağıtımından, su arıtımı ve damla sulamaya, yenilikçi sera yapımından doku kültürü yöntemiyle fidan üretimine kadar çarpan etkisi yüksek birçok öncü proje hayata geçirilmiş olacak.

Dijital dönüşüm

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 9 projeye yaklaşık 4 Milyon TL destek verilecek olup bu projeler ile İzmir'deki firmaların dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim, katma değerli tedarik zincirine entegrasyon ve ortak altyapı ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Özel sektörün çatı kuruluşlarının ağırlıklı yararlanıcısı olduğu bu program kapsamında KOBİ'lerin dijital dönüşüm entegrasyonu için Gezici Dijital Karavan uygulamasından İzmir'deki kuyumculuk sektörünün ihtiyaç duyduğu Gemaloji Laboratuvarının kurulmasına kadar yaygın etkisi yüksek birçok proje hayata geçirilecek. n Yasin Çetin

Sosyal kalkınmaya destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından merkezi düzeyde yönetilen ve yerelde Ajanslar tarafından koordine edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 2 projeye yaklaşık 2,7 Milyon TL destek sağlanacak. İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği tarafından yürütülecek projeler ile özellikle dezavantajlı grupların rehabilitasyonu ve iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.