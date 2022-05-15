İzmir 19 Mayıs'ı Gençlik Festivali ile kutlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs’ı Gençlik Festivali’yle kutlamaya hazırlanıyor. 17-21 Mayıs tarihleri arasında İnciraltı Kent Ormanı’nda düzenlenecek festivalin ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlere yönelik yeni projelerinin müjdesini vereceği bir tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantının ardından Başkan Soyer Okan Bayülgen’le gençlik buluşmasına katılacak. Kampın ilk günü Madrigal konseriyle son bulurken gençler 19 Mayıs’ta Teoman ile coşacak

Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele’nin 103’üncü yılının kutlanacağı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Gençlik Festival’i düzenliyor. 17-21 Mayıs tarihleri arasında İnciraltı Kent Ormanı’ndaki festivalin ilk gününde saat 17.00’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlik projelerini anlatacağı ve yeni projelerinin müjdesini vereceği bir tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantının ardından 18.00’de ise Başkan Tunç Soyer, ünlü televizyoncu Okan Bayülgen’le gençlik buluşmasına katılacak. Kampın ilk gününde program 21.00’de Madrigal konseriyle devam edecek. Beş gün sürecek festival kapsamında 19 Mayıs 20.00’de ise Gündoğdu Meydanı’nda Teoman sahne alacak.

Festivale başvurular devam ediyor

2019’da altıncısı düzenlenen Shining Star Awards-Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri yarışmasında yılın en iyi festivali seçilen ve gençlerin deyimiyle “anne şefkati ile” misafirlerini ağırlamaya hazırlanan festival kapsamında bu yıl bin 500 genç İnciraltı Kent Ormanı’nda kendileri için ayrılmış özel alandaki çadırlarda konaklayacak. Gençlik Festivali’ne katılmak isteyen 18-30 yaş arası üniversite öğrencisi ya da mezunu gençler bizizmir.com sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Spordan sanata her şey bu festivalde

Başvurusu onaylanan gençler gezici kütüphane, yaşayan kütüphane, tohum topu atölyesi, yoga atölyesi, barista workshop, doğa yürüyüşü, sosyal girişimcilik atölyesi, seramik workshop, dans gösterileri, doğaçlama tiyatro gibi etkinliklerden ücretsiz yararlanabilecek. Gençler ayrıca çadır kamp alanında sahne alacak Bando35Brass, DJ Pangea & Bao & Bekir, DJ Ege Güner, DJ performans Özgür Güler, 4Exampleband, Chocolate Band konserlerini izleyebilecek. Spor etkinleri kapsamında ise kaleye şut atma, canlı langırt, yetenek parkuru / outdoor cross fit, yavaş bisiklet/ çoklu ip atlama, halat çekme, bocce, plaj voleybolu, ayak tenisi, plaj futbolu turnuvası gibi ödüllü yarışmaların yer aldığı ve gün boyu yararlanabilecekleri satranç, tavla, briç, basketbol gibi etkinliklere katılabilecekler.