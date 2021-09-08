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İzmir 9 Eylül'ü böyle kutlayacak

İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü bu yıl da coşkulu kutlamalara sahne olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikler 9 Eylül Perşembe sabahı 09.00'da geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayıp, tüm gün devam edecek

İzmir 9 Eylül'ü böyle kutlayacak
08 Eylül 2021 Çarşamba 11:30

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin işgalden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. 350 metrelik dev bayrağın taşınacağı geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler gün boyu devam edecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün nefes kesen gösterileri ile heyecan ve coşku doruğa ulaşacak. Büyük gün, on binlerce İzmirlinin katılması beklenen Fener Alayı yürüyüşü ve 9 Eylül konseri ile son bulacak.

İzmirliler Zafer Yürüyüşü’nde bir araya gelecek

İzmir'in kurtuluş günü etkinlikleri 9 Eylül sabahı Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 99’uncu Yıl Zafer Yürüyüşü'yle başlayacak. Saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden başlayacak yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıyacak.

Başkan Soyer İzmirlilere hitap edecek

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, ardından Hükümet Konağı'ndaki bayrak töreni ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı, saat 11.15' ten itibaren gösterilerin yer aldığı kutlamaları izlemek isteyen on binlerce İzmirliye kucak açacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer, burada İzmirlilere hitap edecek. Programda Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi, vals, tango gösterileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da yer alacak.

Gökyüzü şenlenecek

Saat 15.45'de Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşünün ardından İzmir semaları, saat 16.15'den itibaren, önce Genel Havacılık Uçakları ve İzmir Kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Ardından Hürkuş Gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek nefes kesen gösteriler yapacak.

Fener alayı 20.15’te başlıyor

İzmir'in 99. yıl kurtuluş coşkusu, 9 Eylül akşamında zirve yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.15’de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak Fener Alayı yürüyüşü sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kordon'u adeta "gelincik tarlasına" çevirecek. Gündoğdu Meydanı'na kadar devam edecek Fener Alayı'nın ardından, saat 21.00'da, Türk Rock Müziğinin efsane grubu Athena 9 Eylül coşkusunu zirveye taşıyacak. Konser sırasında Flashmob zeybek gösterisi de düzenlenecek. Ayrıca Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda 20 yerel halk dansları ekibi saat 21.00’da sahne alacak. Aynı saatte ise Menderesliler 19 Mayıs Stadı’nda Nebil Özgentürk’ün tarihsel video belgesel sunumuyla Anadolu Ateşi dans gösterisini izleyecek.

Etiketler; #izmir #izmir 9 eylül #izmir 9 eylül programı #9 eylül kutlamaları
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