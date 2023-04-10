İzmir açıklarında 113 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 113 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik, Dikili ilçesi açıklarında geri itilen 80 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Foça ilçesi açıklarında hareketli lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.