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İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 düzensiz göçmen yakalandı
05 Haziran 2023 Pazartesi 23:49

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dikili açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kaçak göçmen
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