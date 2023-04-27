İzmir açıklarında 92 düzensiz göçmen kurtarıldı, 32 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 92 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 32 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili açıklarında geri itilen lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik uçağının tespit ettiği lastik bottaki 32 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.