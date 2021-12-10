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İzmir açıklarında 92 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarından, mahsur kalan 92 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenlerin, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları sırada, bu ülke unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi

İzmir açıklarında 92 göçmen kurtarıldı
10 Aralık 2021 Cuma 09:06

Çeşme ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik mobil radarı, 2 farklı noktada lastik bot içerisinde göçmenlerin olduğunu tespit belirledi. Harekete geçen sahil güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bottaki toplam 82 göçmeni kurtararak kıyıya çıkarttı. Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında da geri itilen fiber tekne içerisindeki 10 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan toplam da 92 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine Müdürlüğü'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #göçmen #göçmen kurtarma
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