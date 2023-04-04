İzmir açıklarında geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bot içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtarıldı.

İzmir açıklarında geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
04 Nisan 2023 Salı 21:58

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bot içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzensiz göçmen #lastik bot #Sahil Güvenlik Komutanlığı
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