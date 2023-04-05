İzmir açıklarında geri itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında geri itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
05 Nisan 2023 Çarşamba 20:10

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, iki ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 72 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzensiz göçmen #izmir #sahil güvenlik #yunanistan
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