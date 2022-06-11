İzmir açıklarında Yunan unsurların ittiği 44 kaçak kurtarıldı

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Haziran saat 01.45 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 11 kaçak göçmeni kurtardı. 10 Haziran saat 00.45 sıralarında ise Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen ihbarını alan Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.