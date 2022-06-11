KARABURUN'DA TAŞKINLAR SON BULACAK
KARABURUN'DA TAŞKINLAR SON BULACAK
0
ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
0
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
0
İZMİR'DE YAZ DÜZENLEMESİ
İZMİR'DE YAZ DÜZENLEMESİ
0

İzmir açıklarında Yunan unsurların ittiği 44 kaçak kurtarıldı

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunan unsurların ittiği 44 kaçak kurtarıldı
11 Haziran 2022 Cumartesi 08:52

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Haziran saat 01.45 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 11 kaçak göçmeni kurtardı. 10 Haziran saat 00.45 sıralarında ise Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen ihbarını alan Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaçak göçmen #kurtarma
Önceki Haber
İzmir'de bir kişi arkadaşları ile okey oynarken öldürüldü!
Sonraki Haber
İzmir'de cinayet! Telefonda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
İzmir'de karakılçık üreten çiftçinin yüzü güldü
İzmir'de karakılçık üreten çiftçinin yüzü güldü
0
Karaburun'da taşkınlara son verecek proje
Karaburun'da taşkınlara son verecek proje
0
Karşıyaka tribün lideri cinayeti çözüldü! 8 kişi tutuklandı!
Karşıyaka tribün lideri cinayeti çözüldü! 8 kişi tutuklandı!
0
İzmir'de bir kişi, köpek beslediği için 3 kişiyi öldürdü!
İzmir'de bir kişi, köpek beslediği için 3 kişiyi öldürdü!
0
Yaşar Üniversitesi 2 kişi alacak
Yaşar Üniversitesi 2 kişi alacak
0
İzmir'de cinayet! Telefonda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
İzmir'de cinayet! Telefonda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.