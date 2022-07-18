DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARETÇİ AKINI
DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARETÇİ AKINI
0
FİLİN TOPRAĞI KAZDIĞINI GÖRENLER...
FİLİN TOPRAĞI KAZDIĞINI GÖRENLER...
0
AVŞAR'DAN ANKARA HAVASI
AVŞAR'DAN ANKARA HAVASI
0
ÜNLÜ EDEBİYATÇIYI İŞTEN ÇIKARDILAR!
ÜNLÜ EDEBİYATÇIYI İŞTEN ÇIKARDILAR!
0
banner776

İzmir Adliyesi'nde panik anları! Silahla adliyeye girmeye çalıştı!

İzmir Adliyesi'nde Deniz Poyraz davası öncesi basın açıklaması yapıldı. Açıklamadan sonra bir kişi silahla adliyeye girmeye çalıştı. Şüpheli polisler tarafından gözaltına alındı

İzmir Adliyesi'nde panik anları! Silahla adliyeye girmeye çalıştı!
18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:36

İzmir Adliyesi'nde, Deniz Poyraz davası öncesi yapılan basın açıklamasının ardından elinde silahla binaya girmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada partililer ve polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Şüphelinin, M.Ö. olduğu, sabah erken saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşi çocukları kendisine göstermediği için adliye önünde intihar edeceğini söylediği belirtildi. M.Ö.'nün, ilk ifadesinde ise boşandığı eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını polislerin engellediğini söylediği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir adliyesi #deniz poyraz davası #silah
Önceki Haber
9 günlük tatilin kaza bilançosu belli oldu!
Sonraki Haber
Hülya Avşar Ankara havası oynadı!
Menderes'te yeni başkan belli oldu!
Menderes'te yeni başkan belli oldu!
0
Doğal Yaşam Parkı'na yoğun ilgi
Doğal Yaşam Parkı'na yoğun ilgi
0
İzmir itfaiyesi 9 günde binden fazla olaya müdahale etti
İzmir itfaiyesi 9 günde binden fazla olaya müdahale etti
0
Tatilde Çeşme'nin nüfusu 1 milyonu aştı!
Tatilde Çeşme'nin nüfusu 1 milyonu aştı!
0
Deniz Poyraz cinayeti davası başladı: Cinayetten önce 105 kez keşif yapılmış
Deniz Poyraz cinayeti davası başladı: Cinayetten önce 105 kez keşif yapılmış
0
İzmir'e gelmesi tartışma yaratan gemi ile ilgili Bakan Kurum'dan açıklama
İzmir'e gelmesi tartışma yaratan gemi ile ilgili Bakan Kurum'dan açıklama
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.