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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi saat 08.00'de başladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı
27 Nisan 2023 Perşembe 12:07

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışı ve gümrüklerde bu sabah başlayan oy kullanma işlemleri kapsamında, İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin gidiş ve geliş katında belirlenen alanlara sandıklar kuruldu.

Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, dış hatlar gidiş ve geliş terminalinde kurulan 8 sandıkta saat 08.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olduğu için oy kullanmak amacıyla eşiyle Uşak'tan İzmir'e gelen Bekir Tugay, "Sabah namazından sonra oyumuzu kullanmak için Uşak'tan yola çıktık. Bize en yakın sandık İzmir'de. Oyumuzu kullandık, vatana millete hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Ramazan Bayramı için geldiği İzmir'den Almanya'nın Hamburg şehrine döndüğünü belirten Ertekin Türemen ise "Herkes için, ülkemiz için güzel yarınlar bekliyoruz. Birlik ve beraberce insan gibi yaşamak istiyoruz. Heyecanlıydım. İnşallah her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.

Hollanda'dan tatil için İzmir'e gelen Devrim Yazan ise "İlk oy kullanma gününde oyumu kullandım, heyecanlıyım. Ülkemiz adına hayırlısı olur. Güzel bir gelecek umarım ülkemizi bekliyor." dedi.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri #İzmir Adnan Menderes Havalimanı #oy verme işlemi
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