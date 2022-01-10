İzmir Alsancak Limanı kan kaybediyor

İzmir Körfezi’nin sığılaşması nedeniyle üçüncü nesil gemilerin giremediği İzmir Alsancak Limanı, kan kaybetmeye devam ediyor. Limanda 2021 yılının ilk 11 ayında elleçlenen konteyner miktarı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 22 azalırken Kuzey Ege'nin önemli deniz taşımacılığı merkezlerinden olan Aliağa Limanı ise yüzde 8’lik artışla ülke genelinde en fazla konteyner elleçlenen beşinci liman oldu.

FATİH ÖZKILINÇ- “İzmir Körfezi ve Alsancak Limanı Rehabilitasyon Projesi” kapsamında yaklaşım kanalının derinleştirilmesi ve yeni konteyner terminalinin kazandırılmasıyla birlikte konteyner elleçleme kapasitesi 3 Milyon TEU’ya çıkabileceği belirtilen İzmir Alsancak Limanı kan kaybetmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde İzmir Körfezi'ni eski canlı günlerine döndürmek ve yeterli derinlik olmadığı için körfeze giremeyen gemilerin yolunu açmak amacıyla tasarlanan Körfez Dönüşüm Projesi"nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Liman işletmesini yapan TCDD işbirliğinde başlatıldığını belirtmişti. TCDD Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 2011 yılında başlayan ve kamuoyunda “Büyük Körfez Projesi” olarak da anılan “İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi”nde TCDD Genel Müdürlüğü Körfezin güney aksında yaklaşma kanalı oluşturulması için tarama çalışmalarına 2018 yılında başlamıştı. İzmir’in uzun yıllardır kanayan yarası olan körfezdeki sığılaşmayla ilgili çalışmaları belirsizliğini korurken limanda elleçlenen konteyner miktarı da her geçen gün düşüyor.

Aliağa, İzmir’i solladı

Türkiye’nin en önemli ihracat limanları arasında yer alan Alsancak Limanı’nda 2021 yılının ilk 11 ayında elleçlenen konteyner miktarı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 22 azaldı. 406 bin 636 TEU olan elleçlenen konteyner miktarı 332 bin 957 TEU’ya düştü. Kuzey Ege'nin önemli deniz taşımacılığı merkezlerinden olan Aliağa Limanı’nda ise 2020 yılının ocak-kasım döneminde 1 milyon 164 bin 691 TEU olan elleçlenen konteyner miktarı 2021’in aynı döneminde yüzde 8’lik artışla 1 milyon 263 bin 740 TEU oldu. Aynı dönemde toplam elleçlenen konteyner miktarıyla Aliağa Limanı; Ambarlı, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ limanlarının ardından beşinci sırada yer alırken Alsancak Limanı ise ülke genelinde konteyner elleçlenen 18 liman arasında sekizinci sırada yer aldı.