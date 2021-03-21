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İzmir artık kritik eşiği aştı. Vali uyarıda bulundu!

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmirlilere koronavirüs uyarısı yaptı ve kritik eşiğin aşıldığını söyledi

İzmir artık kritik eşiği aştı. Vali uyarıda bulundu!
21 Mart 2021 Pazar 08:42

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından kentin koronavirüs vaka sayısında kritik eşiği aştığını belirterek, "Kıymetli İzmirliler alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşehrilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 13- 19 Mart tarihlerini kapsayan koronavirüs risk haritasına ilişkin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Vali Köşger, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli İzmirliler alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşehrilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım." 

Bakan Koca tarafından açıklanan sayılara göre geçen hafta 78,57 olan 100 bin kişide görülen vaka sayısı İzmir'de bu hafta 111,41'e yükseldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #Koronavirüs #yavuz selim köşger
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